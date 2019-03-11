遊戲改版添動能 橘子2月營收月增逾一成

橘子 (6180) 自結 2 月份合併營收 10.1 億元，月增加 11%，年減 43%；橘子指出，受 2017 年 12 月《天堂 M》新上市的高基期影響，使得營收較去年下滑。累計前 2 月合併營收達 19.3 億元，年減 44.47%。橘子指出，《天堂 M》自 1 月推出龍鬥士新改版後，除持續為營收添柴，更帶動玩家回流；超人氣遊戲《新楓之谷》自 1 月中開放 V213 黑魔法師改版起跑活動後，創新一波登入熱潮，2 月下旬將迎來黑魔法師改版的第四階段「終焉之戰」，祭出獎勵活動，盼 3 月起營運可望回溫。



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