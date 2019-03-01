〈盤點高股息概念股〉大立光稱霸台股每股純益王 股利將落在63-73元間

股王大立光 (3008-TW) 將在 6 月 12 日召開股東會，會中除討論配發股利，也將進行董監改選，至於股利配發，最快 4 月底董事會決定，法人估，大立光去年盈餘配發，每股將配發 63-73 元間股利，也可望續居台股之冠。

大立光 2018 年稅後純益 243.7 億元，年減 6.18%，每股純益為 181.67 元。去年每股純益 181.67 元，不如前年的 193.65 元。但仍居台股去年每股純益王。

法人依大立光過往盈餘配發率 35-40% 預估，大立光今年每股可望配發 63-73 元股利，大立光 4 月底將開董事會決定股利。

大立光 2019 年 1 月營收為 33.47 億元，較 2018 年 12 月的 32.27 億元成長 3.72%，但仍較去年同月 35.16 億元下滑 4.82%，2 月工作天數減少影響，估營收將低於 1 月。

大立光 1 月出貨產品中，1000 萬畫素以上鏡頭組占比已提升到 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比已提高到 20-30%，其他產品 10% 以內。其中在 2000 萬畫素以上鏡頭組出貨比重，較去年 12 月的比重提高。