〈MWC展搶先看〉非蘋手機品牌競技場 多鏡頭趨勢成主流

年度 MWC 展將自 25 日起在西班牙巴塞隆那舉辦，依往年參展廠商及展出內容觀察，都是非蘋手機陣營展出年度旗艦手機的競技時刻，以中國大陸手機品牌及韓系三星在展前透露出的訊息來看，手機光學及影像上仍為爭艷的重點，手機的多鏡頭、鏡頭設計的大光圈、高畫素規格競爭下，預計大立光 (3008-TW) 將為大贏家。

由於蘋果在上半年並沒有新手機發表，年度的 MWC 展，已成為非蘋手機陣營旗艦機展示的重點時間，也避開下半年遭逢蘋果新手機推出的市場對決，雖然各品牌手機廠目前對於展出新機規格保密到家，但多鏡頭、高解析影像的設計仍然市場趨勢。

整體來看，手機鏡頭設計的大光圈、高畫素規格尚未到頂，大立光進一步切入到手機屏下指紋辨識鏡頭領域，加上原切入的 3D 感測鏡頭將取代半導體製程鏡頭，挾強大競爭優勢，擬將手機鏡頭群商機全面囊括，縱然全球手機銷售量可能減緩，但大立光客戶群囊括蘋果及非蘋陣營，其出貨量仍可望持續成長。

此外，亞光 (3019-TW) 挾著在手機變焦鏡頭用稜鏡、鍍膜及模造玻璃等核心競爭力，持續拓展車載、VR、AR 及手機等鏡頭產品；特別是今年將積極展現 G+P(玻璃 + 塑膠) 鏡頭優勢，全力推廣高階變焦鏡頭；而在屏下指紋辨識方面，中揚光電 (6668-TW) 及新鉅科 (3630-TW) 的相關光學鏡頭出貨能見度也可望獲得提升。