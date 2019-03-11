市場能見度低 PCB上游原物業今年以來補庫存力道弱

PCB 業今年以來訂單能見度低，也影響上游業者補庫存意願，依玻纖廠最新營收來看，包括德宏 (5475-TW)、建榮工業 (5340-TW) 前 2 月營收都較去年同期衰退，富喬 (1815-TW) 也不如預期，其中德宏前 2 月營收年減 44.42% ，表現最弱勢。

玻纖廠下游客戶包括聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW)、台光電 (2383-TW) 等，今年 1-2 月營收均較去年同期衰退，其中台燿 1-2 月營收 24.69 億元，年減幅 13.02% ，衰退幅度最嚴重。

德宏公布 2 月營收達 9303 萬元，月減 36.09%，年減 49.76%，累計前 2 月營收 2.39 億元，年減 44.42%；德宏積極向上游整合，在中國江西省九江投資設立電子級玻纖窯，並已在去年動工，預計最快今年第 4 季投產開始生產玻纖紗。

建榮 2 月營收營收 1.1 億元，月減 10.98%，年減 20.14%，為連續 5 個月營收呈現年衰退，累計 1-2 月營收 2.34 億元，年減 15.1%。

富喬工業 2 月營收 3.12 億元，月減 30.47%，年減 11.3%，累計 1-2 月營收 7.61 億元，年增 0.76%。

其中，德宏投資人民幣 1.1 億元，在中國大陸江西九江玻纖紗窯爐，規劃年產能 3 萬噸廠區，供應自有玻纖布織布廠使用，預計此上下游整合，有助成本下降，並增進產品競爭力。不過，德宏工業的江西九江玻纖紗窯爐量產後，產能仍不足公司現有的織布廠需求。

德宏去年營收 24.34 億元，年減 5.99%；前 3 季財報營收 19.73 億元，毛利率 14.01%，稅後純益 3407 萬元，每股純益為 0.21 元。