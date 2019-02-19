臻鼎登去年PCB廠獲利王 大陸鵬鼎盈餘貢獻超過1個股本

鴻海 (2317-TW) 集團轉投資的 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW)，今 (19) 日公布子公司鵬鼎去年營收，自結稅後純益為人民幣 27.7 億元(約新台幣 126.29 億元)，年增 51.72%，依臻鼎對鵬鼎的持股比例計算，法人推估，去年鵬鼎獲利，將貢獻臻鼎每股獲利 11.34 元。

臻鼎目前對鵬鼎的持股比例為 72.28%，依此持股比例，法人初估，臻鼎將有 91.28 億元的投資收益，去年大陸鵬鼎所賺，可貢獻臻鼎每股獲利 11.34 元，將使臻鼎登上去年台股獲利王寶座。

臻鼎目前產品包括軟板，硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及最新的 COF 等，目前軟板佔比約 80%，該公司去年的資本支出已達 100 億元；對於法人估算的結果，臻鼎董事長沈慶芳不表評論，但強調，臻鼎將繼續投資、營運繼續成長，並滿足客戶在 PCB 軟硬板一次購足的需求。

臻鼎已居中國大陸產值第一大 PCB 廠，中國大陸淮安廠以生產硬板、汽車及軟板為主，秦皇島則以生產軟板及類載板居多；為因應市場需求，淮安廠二期工程在 2017 年 11 月動工，預計 2019 年下半年量產，新增產能以軟板為主，秦皇島也在進行擴產中，新廠以生產類載板為主， 2018 年資本支出約 100 億元，初估 2019 年臻鼎資本支出不會低於去年。

臻鼎去年營收 1184.86 億元，年增率為 8.47%，預估 2019 年的營收將再成長。