台股盤前—美股四大指數走跌 台股10500點上攻有壓目標穩守月線

受到美、陸兩大股市收黑拉回影響，壓抑台股漲勢，8 日周線收黑，終止連四紅，但仍穩守月線之上，上週五下跌 69.93 點，集中市場加權指數以 10241.75 點作收，法人表示，大盤雖仍守住月、年均線，但預估加權指數在 10500 點附近恐有攻高壓力，盤面需觀察資金面動向。

台股上周點下跌 147.42 點、跌幅約 1.42%，富蘭克林華美投信表示，台股上週收盤仍未補齊去年 10 月的跳空缺口，就連今年以來漲勢明顯的櫃買指數也有氣無力，有波動加劇之勢，兩周以來漲幅僅 1.3%。

美股受到 2 月就業表現不如預期，引發投資市場對經濟衰退的恐慌，包括道瓊工業指數、Nasdaq 指數、S&P 500 指數與費城半導體四大指數同步應聲下跌，為今年以來單周最大跌幅，其中道瓊今年以來第二次單週走跌，Nasdaq 也終止連續十週漲勢。

法人表示，美股連 5 黑恐拖累亞股走勢，台股恐怕也無法倖免於難，由於時值財報公布時期，由於台股的集中指數與櫃買指數上週同步拉回，面臨漲多拉回壓力，後續上攻要靠個股基本面支撐。

在產業題材部分，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，主要仍聚焦智慧型手機動態，包括 Android 廠商發表摺疊式光學指紋辨識手機，可望帶動相關供應鏈表現，5G 基礎建設衍生的商機也可留意重點。

根據財政部上週五公布的進出口數據，受到美中貿易戰與全球經濟成長放緩干擾，財政部預估第 1 季出口不僅難逃衰退頹勢，衰退年減幅更恐擴大至 3%，展望後市，短線觀察財報公布與股利政策，中長期則要留意景氣變化，包括庫存是否能在第 1 季前調整完畢。