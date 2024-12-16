日股的機會真的來了！政府做多 企業改革有成 專家：「日本價值動能股」占盡日股改革紅利可把握
鉅亨研報 2024-12-16 14:35
日本股市多頭走勢是由企業結構性改變所驅動，日本證交所自 2021 年進行改革措施以來，日本企業積極響應，並持續締造獲利佳績，而「聰明的錢」的外資也注意到日股的轉變，包含股神巴菲特在內，2021 年至 2024 年 9 月，共買進了 3.1 兆日圓的股票資產，一改往日的淨流出。野村投信表示，隨著日本貨幣政策調整、日企持續完善公司治理，提升資產負債表上的資本效率和積極回饋股東，以及改善薪資結構等一連串措施，對振興經濟起作用，2021 年來，日本價值股明顯優於大盤表現，與全球趨勢截然不同，這是因為日股擁有獨特的公司治理改革紅利，使得長期以來被低估的價值股 (如高股息股票)，現在有了價值重估(Re-Rating) 的上漲動能，多頭百花齊放、日股榮景才正要開始。
野村投信投資策略部副總經理張繼文分析指出，東京證交所自 2024 年 1 月起每月將公佈已響應其要求的公司名單，這將給尚未完成其要求的日本企業管理團隊帶來持續壓力，除股東權益報酬率改善外，增加配發股利與買回庫藏股等股東友善動作，以及取消交叉持股皆是公司治理改善的重要指標，加上政府全力做多經濟、內外資齊聚等利多因素，讓經歷逾 30 年的沉寂日股露出曙光，2024 年 2 月突破 1989 年的新高點。彭博更預估，2025 年日本企業的每股盈餘（EPS）可望持續成長，包含股神巴菲特在內的外資等紛紛投入資金，近 4 年累計共流入 3.1 兆日圓，過去市場擔心的通縮也出現變化，2024 年 8 月的 CPI 為 3% (過去 31 年平均僅 0.3%)；此外， 2024 年春鬥的結果，企業加薪幅度達 5.3%，有利民間消費，進一步帶動經濟。日本的名目 GDP 已上升至其長期趨勢線之上，實質 GDP 保持在疫情前水平，GDP 轉正表示日本經濟正逐步復甦，薪資所得成長和消費支出購買力逐漸形成正向循環。加上日本的新 NISA 制度 (小額投資非課税制度) 則有助於帶動一般日本民眾投入更多資金於日本股市，成為繼外資之後另一股推升日股的動力，相較其他國家，日本經濟仍處於復甦的初升段，日股牛市有底氣。
日股脫胎換骨今與昔，萬資日股機會真的來了！
最新 (11 月) 東京核心消費者物價指數（CPI）年增 2.2%(前值 1.8%)，高於預期的 2.1%；本次核心 CPI 是 3 個月來首次呈現擴大，加強市場對日本央行於 12 月 19 日升息的預期，美元兌日圓匯率也迅速反映日本升息預期，曾一度跌破 150 關卡。聽到「升息」關鍵字，投資人不免擔心，張繼文進一步分析，升息可能壓抑短期過熱的投資情緒，然而目前日本各項經濟數據 (包含 GDP 成長、零售銷售、薪資成長等) 都較先前「失落的 30 年」來的耀眼，相較前先的「負利率」通縮環境其實是更為健康，而這也體現在日股大盤 (東證指數) 近兩年皆有雙位數漲幅的表現，市場更是把升息當作日本政府對國內未來總體經濟發展具強烈信心的訊號之一。另一方面，並非所有產業皆會受到升息的負面影響，以金融業為例，升息能使放貸收入增加，利差擴大的環境有利於金融本業發展。根據統計，自今年 3 月 19 日日本央行首度進入升息循環後(從 - 0.1% 提至 0.1%)，截至 2024/11/30 東證指數金融類股卻有高達 19.2% 的亮眼表現，顯見升息環境確實能提振金融本業與股價表現。
在股市裡，市場通常會對不同風格的股票有不同的分類，一般來說，「成長股」指的是有高成長潛力的股票，它們有較快的業績成長速度，然價格波動較大；「價值股」則是價值相對價格被低估的股票，更看重公司的基本面，回報較慢但表現也相對平穩，且通常有穩定的股息配發。00972 野村日本價值動能高息 ETF(本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)追蹤的「彭博日本價值動能高息指數」最大的比重產業即為金融股 (超過 3 成)，次之為非核心消費、工業。因此，只要在對的時機(如升息循環)，選到在此環境背景下最有機會表現的指數，也都有能良好的投資契機。此外，00972 追蹤指數「彭博日本價值動能高息指數」選股母池包含日本的大中小型股，共約 1,100 檔，先透過市值跟流動性、股利率等篩選，留下市值前 400 大的標的。接著考慮股價淨值比動能、獲利成長動能和股利指標，篩選出 50 檔成分股，不同於目前市面上大多日股 ETF 都追蹤大盤或者是特定產業指數， 00972 所追蹤「彭博日本價值動能高息指數」為全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，指數的核心選股邏輯不僅納入了股利指標，還納入了企業的股價淨值比(P/B) 及每股盈餘 (EPS) 的成長。在獨特 PBR+EPS 雙動能指標及高息指標的搭配下，有效提升投資潛力，占盡日股改革紅利。
彭博日本價值動能高息指數 vs. 東證指數產業佔比
00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 基金經理人張怡琳指出，日企積極響應改革政策，加大股票回購規模 & 股利發放，2023 財年企業計畫實施股票回購總金額與股利發放總額均創新高，市場預估今 (2024) 財年將再創高峰、加總金額將達到近 34 兆。現階段的日股正處在有利的位置，具備轉機向上投資價值，目前日股的股價淨值比 (P/B ratio) 與股東權益報酬率 (ROE) 相較於歐美市場仍屬偏低，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、內外資齊聚等利多，成為未來日股續漲的動能，加上春鬥企業調薪、海外旅遊動能挹注，日股重起攻勢備受市場期待，天時地利人和有助推升日股上揚，中長線來看，日股未來仍有提升空間，此外， 日本央行升息，預期將對於日本金融集團股獲利有正面的提升效應，加上日本銀行業正受惠於 30 年來首見持續攀升的利率環境與日本企業界擴大投資所帶來的貸款成長潛力，對於以金融股為主要持股的彭博日本價值動能高息指數而言也具有正面的效應。即將於 12 月 18 日開始募集的 00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 追蹤「彭博日本價值動能高息指數」，囊括股價有動能、獲利有前景的個股，投資人感受到日股有其特有的公司治理改革紅利，日本企業正在積極的提升股東權益的「現在進行式」，可藉此參與日股行情，建議投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，透過 00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，搭上日股未來多頭行情。(資料來源：Bloomberg，資料日期：2024/11)，
投資應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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