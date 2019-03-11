

◆盤勢分析

1. 上周五因歐美經濟數據不佳，加上美民主黨參議員提議分拆科技巨頭，高科技股開低領跌，但尾盤跌幅呈現明顯收斂，終場美股四大指數下跌 0.07%~0.21%。其中，美光上漲 2.17%，Intel、FB、Apple 微幅上揚，台積電 ADR 下跌 1.11%；特斯拉跌深反彈 2.73%。



2. 上周五因美國持續低檔震盪，加上早盤亞股受華為控告美國政府消息的衝擊，台股跳空下跌開出，盤中最低 10,204.21 回測月線，隨即量縮橫盤震盪。收盤報收 10,241.17 點，下跌 69.93 點，跌幅 0.68%。

3.OTC 指數早盤開低，盤中回到平盤附近，但因亞股持續走低，市場氣氛轉保守，終場收 136.37 點，微漲 0.06%，目前短線上方壓力為 138.73 點，下方支撐為 135.31 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

均線：上周五台股收小黑 K 棒，指數暫守月線之上。

量能：成交量微縮至 1048.54 億元，後續不宜出量下殺。

技術指標：日 KD 指標向下、MACD 柱狀體零軸之下走低。

法人籌碼：三大法人合計 - 116.45 億元；外資 - 110.35 億元、投信 - 2.11 億元、自營 - 3.99 億元。

5. 電子類股

電子零組件：5234 達興材公布 2018 年 EPS6.38 元，配息 5 元，2019 年營收不看淡，周五股價開低走高；偏光板醞釀漲價，8215 明基材、4960 誠美材人氣回籠，股價重回月線之上。此外，3376 新日興股價拉回整理多日，周五量出上揚，帶動同業 3548 兆利收盤上漲 2%。

三星概念股：S10 預購熱相關概念受惠股，觸控模組 6456GIS-KY 強勢漲停，散熱模組 3017 奇鋐、3324 雙鴻震盪走高。

6. 非電子類股

鞋類：9938 百和 2 月營收年增 106.62%，配合越南新廠將在 2Q19 投產，股價出量轉強；9904 寶成尾盤放量收高。

紙類：年後國際紙漿價格緩步回升，中國工紙、文紙喊漲，國內 1902 台紙、1907 永豐餘營運有望受惠，股價緩步墊高。

生技：4119 旭富 2 月營收年 34.25%，股價再創波段新高；4128 中天因轉投 4743 合一復牌股價漲停帶動，股價緩步走高。

7. 重點訊息：

台塑四寶 今年配息 1,500 億: 台塑四寶去年第四季中斷獲利創新高之旅，股利配發格外引發市場關注；據了解，集團總裁王文淵傾向延續 2017 年的高標水準（73～75％）大方配股，以台塑四寶去年合計獲利 2,109.41 億元粗估，估將可配發逾 1,500 億元現金股息，現金殖利率約達 4～6％。

非蘋大拉貨 台廠迎暖流: 業界傳出中國大陸兩大非蘋指標廠華為、OPPO 近期積極拉貨，為台積電、大立光、華通淡季接單注入暖流。華為看好年度新旗艦機「P30」系列後市，初期備貨量逾 1,600 萬支；OPPO 考量通路庫存調整進入尾聲，近期追加上百萬支訂單。台積電、大立光等業者向來不評論訂單動態。市場分析兩大非蘋手機廠擴大拉貨，台積電通吃華為旗下晶片廠海思，以及高通、聯發科等手機晶片廠大單，受惠最大；大立光、華通等零組件廠也將沾光，有助 3 月營運開始回穩。

