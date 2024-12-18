日企改革再迎上攻契機！00972投資日股聚焦日本政策財 12/18正式開募
鉅亨研報 2024-12-18 10:47
隨著美國總統川普再次當選帶動美元走強，日圓則呈現偏弱走勢，有助推升日股進一步上行。儘管美國聯準會近期降息，日本央行則考量升息的可能性，預期日圓後市將維持中性偏弱，支持日本出口企業的競爭力。野村投信表示，日本股市近年表現亮眼，在美股台股持續高歌猛進的同時，其實日股可以為投資人帶來更多元的資產配置。日本公司在資本效率提升、資本配置重構以及投資者參與方面的行為正在發生顯著變化，這些改變與東京證交易所推動的治理改革密切相關，有別於台股與美股著重於「創新」與「成長」，全日本最大野村資產管理公司認為，日股本波牛市的投資主旋律其實在於「價值股重估 (Re-Rating)」題材，預估未來二至三年的時間此行動將持續發酵，日股可望續譜榮景。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，在安倍晉三政府時期開始推動的企業治理改革，逐漸取得明顯成果。近年東京證券交易所致力於推動公司治理改革，目標在於強化日本企業管理階層重視資產負債表上的資本效率和股東權益報酬率，要求股價淨值比 (PBR) 低於 1 倍的公司必須提出具體經營改善策略，而非僅僅是損益表上的銷售額和利潤率，顯示日本企業重新專注於資本報酬率，而不是優先考慮就業穩定和設立資產負債表的緩衝。目前日本企業的公司治理思維、股東結構正明顯轉變，交叉持股比例大幅下降，外部投資人參與度大幅上升，企業也加速實施庫藏股買回與股利發放，提升企業價值，在企業治理加強、注重資本效率的背景下，日企彼此交叉持股現象正在逐步解消。為了對應解消持股所帶來的股票賣出壓力，很多企業選擇回購股票並註銷的方式來對沖相關壓力，這樣有助於提高企業的 ROE、PBR 等指標，進而有助於提高股價。從今年開始，東京證券交易所每月發布計劃提高價值的公司名單，藉此對沒有提出計劃的公司施壓，反應企業治理改革，在政府重振日本市場的計劃中佔據重要地位，日股不再像過去一樣自我設限，促使外資重新看到日股的投資吸引力。
00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 基金經理人張怡琳進一步分析指出，東證交易所推動公司治理改革，日本企業加強股東回饋，包括增加股利和提升回購比例。在東證政策的推動下，日本企業把盈餘資金積極返還給了股東。回購股票可以減少企業的股票數量，有助於提升 ROE 和 PBR 等財務指標。如果每股盈利上升，市盈率（PER）相同，股價就會上漲。此外，進行回購也有宣告自家股價目前比較便宜的效果。由於回購比分紅實施起來更加靈活，因此企業可輕鬆使用盈餘資金來回報股東。自東證的改革後，上市公司在營收和股息支付率上都給予股東更大信心，更注重股東在股票投資上的回報率和股息率等，提高了整體市場交易氣氛和市值，也因此創造了日本股市創新高的契機。高盛更預測，2025 財年又將是一個宣佈回購的創紀錄年份。日股擁有獨特的公司治理改革紅利，使得長期以來被低估的價值股 (如高股息股票)，現在有了價值重估(Re-Rating) 的上漲動能，多頭百花齊放、日股榮景才正要開始。
掌握日企改革潮流，績效潛力不容小覷
整體而言，張繼文表示，日企積極響應改革政策，加大股票回購規模及股利發放，2023 財年企業計畫實施股票回購總金額與股利發放總額均創新高，市場預估今 (2024) 財年將再創高峰、加總金額將達到近 34 兆，另一方面，日本個人儲蓄帳戶 NISA（小額投資免稅制度）推動，以及外資積極流入日股多面向利多帶動下，成為股市加持的力量，助漲日股表現，目前日股的股價淨值比 (P/B ratio) 與股東權益報酬率 (ROE) 相較於歐美市場仍屬偏低，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、內外資齊聚等利多，成為未來日股續漲的動能，中長線來看，日股未來仍有提升空間，現階段日股站上有利的位置，具備轉機向上投資價值，值得長期投資。建議投資人不妨關注將於 12 月 18 日開始募集的 00972 野村日本價值動能高息 ETF(本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)，趕上這波改革紅利投資題材。00972 追蹤指數「彭博日本價值動能高息指數」選股母池包含日本的大中小型股，共約 1,100 檔，先透過市值跟流動性、股利率等篩選，留下市值前 400 大的標的，接著考慮股價淨值比動能、獲利成長動能和股利指標，篩選出 50 檔成分股，不同於目前市面上大多日股 ETF 都追蹤大盤或者是特定產業指數， 透過全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，選股邏輯不僅納入了股利指標，還納入了企業的股價淨值比 (P/B) 及每股盈餘 (EPS) 的成長，在獨特 PBR+EPS 雙動能指標及高息指標的搭配下，有效提升投資潛力，占盡日股改革紅利。
即將於 12 月 18 日開始募集的 00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 追蹤「彭博日本價值動能高息指數」，囊括股價有動能、獲利有前景的個股，投資人感受到日股有其特有的公司治理改革紅利，日本企業正在積極的提升股東權益的「現在進行式」，可藉此參與日股行情，建議投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，透過 00972 野村日本價值動能高息 ETF (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，搭上日股未來多頭行情。(資料來源：Bloomberg，資料日期：2024/11)
投資應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金為被動式管理之基金，自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw)中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。投資人可至經理公司網站 ( www.nomurafunds.com.tw)或致電客服中心查詢。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
指數免責聲明：｢Bloomberg®」及所授權的彭博日本價值動能高息指數 (「指數」)，為 Bloomberg Finance L.P. 與其關係企業，包括彭博指數服務有限公司以及指數管理人等(合稱「彭博」)，及第三方供應商的商標或服務標章，業已授權野村投信(｢被授權人」) 為特定目的使用之。彭博並非被授權人的關係企業，且彭博未核准、背書、審查、或推薦野村日本價值動能高息 ETF 基金 (本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) (「本基金」)。彭博不保證有關指數或本基金中任何資料或資訊的即時性、正確性、或完整性。(完整版警語請詳閱基金公開說明書)
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。 AMK01-241200097
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 超高齡社會倒數 達人教戰「00878+00922」200萬滾出千萬退休金
- 展望2025，美股七巨頭表現仍可期！ 專家：還有其他正加速成長的潛龍股，這檔「研發龍頭概念股」有潛力
- 傳拜登擬卸任前 對中國成熟晶片展開貿易調查
- 美銀明年最青睞的六檔AI晶片股
下一篇