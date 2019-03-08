【華冠投顧】幸運星-大怒神果然強發威……嚇得外資大賣百億……？？？止跌了嗎？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：6456 GIS-KY、3049 和鑫、2488 漢平、2891 中信金、6182 合晶

中國對汽車晶片需求大減，使日本半導體大廠瑞薩宣布旗下 13 座工廠暫時停工。中國華為大動作控告美國政府，敵意加深後，恐讓三月底川習會產生變數，加上歐洲央行將降成長展望並暫緩升息。三大利空使昨晚歐美股市遇暴風雨，道瓊大跌 200 點，費半及 NASDAQ 兩指數跌幅超過 1%，台股大盤今日跳空下跌，由外資大賣以下權值股 2891 中信金（今日外資賣超 27,031 張排行第一）、2317 鴻海、2330 台積電、2303 聯電、1301 台塑、2474 可成、2454 聯發科等帶頭領跌，盤中大跌 107 點，收盤跌 69 點，成交量為 1,046 億，OTC 一度跌破月線。所幸控盤者拉動昨天跌深的矽晶圓族群如 6488 環球晶、6182 合晶使 OTC 止跌回穩，收盤翻紅小漲 0.05%，成交量 308 億…… 今日三大法人均站在賣方：上市外資賣超 110 億，投信賣超 2.1 億，自營商賣超 4 億。OTC：外資賣超 5.5 億，投信賣超 4.3 億，自營買超 0.57 億……

今日帶量的強勢股有 6456 GIS-KY、3049 和鑫、2457 飛宏…… 本周學員的「快、穩、準」單兵操作的個股有 2392 正崴、6412 群電、2488 漢平、3004 豐達科、4956 光鋐…… 也都表現非凡逆勢上漲…… 恭喜全國學員囉！！

大盤果然照著老師的劇本走…… 大怒神果然真的來勢洶洶…… 本週老師也不斷提醒好友【漲多近 1100 點…… 是最大的利空】，要記得收現金獲利放口袋先！！週一至週三的人工盤將會誘惑大家去追追追！！霓虹燈盤勢主力下車的障眼法，恭喜大家都消災免難、滿手現金、滿心期待，空手等待洗盤，再彎腰撿裸鑽即可…… 滴答滴答持續倒數計時中……

PS. 盤洗完後，老師將於粉絲群中通知…… 目前還沒洗完呦…… 請按讚 + 1，免費加入粉絲團，最後祝所有女性婦女節快樂，並祝大家週末愉快，下週操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。