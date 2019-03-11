本週操盤筆記 (0311-0315)

1. 人大代表將審外商投資法、人大閉幕李克強召開記者會：

週四 (14 日) 人大代表團將審議外商投資法、政府工作報告、人大常委會報告、政府年度預算等草案，而週五 (15 日) 人大閉幕式，中國國務院總理李克強將召開記者會，並將回答提問。

市場特別關注「外商投資法」之審議狀況，若本次人大代表團通過「外商投資法」草案，那麼「外商投資法」就將取代目前外資在中國適用的「外資三法」，成為外資在中國投資的基準法條。

人大新聞發言人張業遂曾於上週一 (4 日) 表示，針對外界關心「外商投資法」所涵蓋的稅收與補償措施、智慧財產權保護、技術移轉等問題，「外商投資法」草案中都有規範。

2. 日本央行 3 月利率會議：

週五 (15 日) 日本央行將召開 3 月利率會議，市場預期日本央行將維持利率不變，但關注日本央行總裁黑田東彥 (Haruhiko Kuroda) 是否將在會議上進一步釋出寬鬆預期。

黑田東彥曾在上週一 (4 日) 表示，日本央行將在適當的時候就退出寬鬆政策進行討論，但黑田承認，目前日本央行並未沒有任何的緊縮計劃，因為目前日本通膨率距離日本央行的 2% 通膨目標仍有一段不小的距離。

3. 英國議會再度表決梅伊脫歐草案：

週二 (12 日) 英國首相梅伊 (Theresa May) 將再次向國會提交脫歐協議草案，以供國會進行表決，而最新週日 (10 日) 英國下議院 2 名議員 Nigel Dodds 與 Steve Baker 接受媒體專訪時表示，估計本次脫歐草案將再次遭到國會否決。

市場分析，若週二 (12 日) 梅伊仍然在國會闖關失敗，那麼週四 (14 日) 國會就將表決是否「延長脫歐期限」， 英國原計劃的脫歐時間為 3 月 29 日。

歐洲議會議長塔亞尼 (Antonio Tajani) 表示，如果英國想申請延長脫歐期限，那麼最多只能延後幾週，最晚只能夠延遲至 7 月初。

4. 美國 3 月消費者信心指數：

上週五 (8 日) 美國公布新增非農就業人數僅 2 萬人，大幅低於市場預期的 19 萬人，寫下 17 個月新低增幅，市場分析，雖然單月的非農數據並無絕對參考價值，非農主要是看趨勢性，但確實 2 月數據真的太低，而在非農的下一個重要經濟數據看點，就是消費者信心。

經濟學家主流意見認為，2 月美國非農數據一出之後，估計放緩升息的意見，將更加強烈地出現在 Fed 內部討論中，若 3 月消費者信心亦大幅走低，那麼美國經濟的前景確實較為令人憂慮，Fed 將會更強調對升息保持耐心之論調。