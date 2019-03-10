〈鉅亨看世界〉婦女權利地位提升？

今天是 3 月 8 日國際婦女節，是為紀念婦女權利運動並感謝女性在政經、社會等領域中所帶來的貢獻所制訂，也再度提起了婦女權益地位和職場上兩性平權的議題，值得社會大眾的重視。根據小摩 (J.P. Morgan) 日前發布關於性別平等的報告中顯示，去年全球公司董事會的女性的人數有所增加，但仍需相關的法規來實現職場上真正的兩性平權。

報告中表示，在全球範圍內，女性在董事會中的比例在 2018 年有所增加，尤其是美國大型公司。美國地區董事會女性的比例從 2017 年的 20.4% 上升至 2018 年的 22%。

然而，在報告中也發現，女性在執行層面上難以取得進展，且該項領域的進展在 2018 年可說是停滯不前。報導顯示，去年財富世界 500 大企業當中的女性執行長人數從 2017 年的創紀錄的 6% 降至 5%。

為了加強企業當中的性別多元化，報告當中表示，世界各國政府，包含加美國和加州州政府已經開始實施立法，要求在公司董事會中實現性別多元化。但「需要做更多的工作來增加女性在執行層面的代表性，包括更好的薪水披露」。

在小摩的報告中也發現，全球 MSCI 世界指數中，全部由男性組成的董事會仍有 21%，且這些公司大多位於亞洲地區，特別是中國、日本和韓國。另一方面，女性在董事會中參與度最高的國家則包括挪威、法國、瑞典、澳洲和紐西蘭。女性做為執行長數量最多的國家則是巴基斯坦，其次是芬蘭、希臘、瑞典和比利時。

小摩在報告中表示，要達到職場上真正的兩性平權，還有許多工作要做。「很明顯的是，公司需要做更多工作來灌輸性別多元化，特別是因為女性在工作場所中各個層面的代表性仍然不足。」報告中表示。

該公司也補充道：「公司在基層和經理級別的招聘和晉昇制度上應該有所改變，以獲得有意義的進展，因為研究表明，男性經常根據自身的潛力而被雇傭或是晉升，而女性則經常是根據先前的工作經歷而受僱或是晉升。」