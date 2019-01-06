陶冬：Fed放鴿影 非農展強態

瑞士信貸私人銀行大中華區副董事長陶冬，於個人部落格撰文表示，2019 年的美國經濟將回歸正常增長速度，主要動力來自個人消費，這是世界上多數國家所沒有的，也是各國資產價格此消彼長的依據，以下為部落格全文：

原來天堂與地獄是鄰居，血紅的耶誕節之後，就是金色的新年。全球風險資產在耶誕節前後經歷了腥風血雨的煉獄，去槓桿、去風險造成連環爆倉，美股在平安夜更走出史無前例的暴跌。

進入 2019 年後，資金重新佈局轉倉，起勢並不順利，全世界的 PMI 數字都不好，美國與中國的採購經理人指數更讓市場心情沉重，但是接下來世界第一與第二經濟大國先後吹響了衝鋒號。首先，聯準會 (Fed) 三代掌門人齊聚吹暖風，鮑爾直言對升息「有耐心」；接著，中國總理提出減稅降費，全面與定向降准，中國人民銀行隨即下調存款準備金率 100 點；最後，美國十二月非農就業增加 312K，時薪月增 0.4%，均遠高過市場預期。

三大利好消息掩至，全球資產配置上演了一輪去債入股浪潮，股市大漲，美債先升後跌，石油及大宗商品走高，黃金高位回落。調查顯示五成以上的保守黨成員情願硬脫歐也不願意接受梅政府的脫歐協定，英國議會批准英歐貿易談判結果機會渺茫，英鎊疲弱。日元既是避險天堂又是套利交易的貨幣供應方面，市場氣氛大起驟落，令日元匯率極度波動。

全球最大市值的某手機商極罕見地發出盈利預警，股價曾一日內暴挫一成。鮑爾發言和非農就業資料，令美國十年期國債利率寫下三十年未見的 V 型大起大落。恐慌指數 VIX 回落到十二月中的水準，風險市場在 2019 年第一個星期恢復平靜。

最牽扯全世界投資者心的有兩人，一位叫川普，一位叫鮑爾，前者乖異癲狂，後者慎言持平。川普不斷威脅要炒掉鮑爾，市場大嘩，不過近兩個月輪到鮑爾讓市場抓狂。

十一月初，鮑爾直言目前的利率水準，離中性利率「還有很長一截路」，債市聞言癱在地上，十年期利率飆升，並觸發了美股的大幅調整；鮑爾不得不親自修補，提出聯儲利率已經接近中性利率的下部，國債利率聞言企穩，但是股市卻繼續滑向熊市。上星期四鮑爾搬來前兩任老上級，齊聲為市場做出 central bank put（央行單邊護航），十年期國債利率當即出現近十年最大的單日跌幅，然而好景只維持了一天，星期五在超強的非農資料面前，十年期利率被暴拉上 11 點，如此的反轉市在美國債市十分罕見。

更罕見的是，市場對 Fed 升息的預期。去年十一月中，利率期貨價格顯示有六成的概率 Fed 會在 2019 年升息至少兩次，至上週四則市場認為 2019 年 Fed 升息一次的概率為一成，非農資料出來後這個概率升至三成。鮑爾是鴿是鷹，筆者看來並不重要，今年他升息步伐取決於最新資料，具有高度不確定性。在 2019 年少聽一點鮑爾，多分析一點資料，央行言論會很波動，市場價格也會很波動，這是筆者的建議與判斷。

美國十二月非農就業增長了 312K，時薪年增 3.2%，前期資料也被上方修正，三月平均數字攀升到 254K，平均工資收入上升 5.2%（vs 危機後 4.4% 的均值）。這是一組極其強勁的數字，製造業與服務業同告上揚，表明就業市場沒有怎麼受到貿易糾紛、股市下挫的影響，也預言居民消費能力維持強勢。

一個月的數字不宜過度解讀，但是其勢頭卻明顯不支持當前市場對美國經濟迅速下滑的擔心。2019 年的美國經濟將回歸正常增長速度，主要動力來自個人消費，這是世界上多數國家所沒有的，也是各國資產價格此消彼長的一個依據。

本周重要資料：中國信貸數字和美國核心通膨，兩者皆直接聯繫到未來的貨幣政策。加拿大可能升息。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。