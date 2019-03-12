特斯拉不再執意全面網售 分析師肯定 市場支持漲逾2%

特斯拉 (TSLA-US) 週一大漲 2.39%，係因該公司撤回決定，不再執意關閉所有實體門市，轉為全面網售以降低成本。

特斯拉在官網上表示，過去 2 週一直在評估這項決定，現在決定多數門市維持開放，持續檢視未來幾個月的來店人數和其他趨勢。

官網文章指出，特斯拉近日關閉了 10% 銷售地點，而選擇的商店是來客量一直沒有達標的門市，「我們本來就會關閉這些商店，即使店內銷售是我們整體銷售模式之一。」

特斯拉現在決定一些高可見度地點的商店持續營運，先前這些商店因為低來客量而關閉，未來特斯拉將更適度的配置人力。目前還另外有 20% 地點仍在審核中，將觀察這些地點未來幾個月的表現，再定奪是否繼續營運或關閉。

「由於維持更多商店開放，特斯拉將需調漲全球平均車輛售價約莫 3%，換句話說，我們只會關閉約莫一半的商店，但節省成本的金額也將因此只有一半。」

調漲價格僅套用於 Model 3 的高價版，以及 Model S 和 X，而起駕 35000 美元的 Model 3 售價政策不變。上週特斯拉稱，因日後將轉為全面全球網路銷售模式，所以全體車輛售價將平均減少 6%。

根據官網文章，3 月 18 日起售價調漲政策開始生效，因此顧客還有一週左右的時間可以趁漲價前下訂。門市也將持續提供車輛試乘以及準備小量現貨。

分析師看法

Canaccord 分析師 Jed Dorsheimer 認為該官網文章出現在週日晚上，時機巧妙、令人玩味。

「雖然撤回關閉門市的決議，令人質疑最初決議的合理性，但我們認為這是對的行動，也認為對於電動車滲透市場的過程中，試駕是銷售中很重要的一環。」

Canaccord 仍堅持特斯拉的買進評級，且目標價 450 美元，亦即隱含漲幅 57%。

最近交易中，特斯拉股價備受壓力，係因分析師和投資者質疑公司決策與其備受爭議的執行長馬斯克的各種行為，他們質疑為何特斯拉尚未籌措資金，其資產負債表是否足以支撐現金持續燃燒以及更多債務到期，後來又擔心全面網售的風險。

過去 12 個月，特斯拉股價下跌 12%，今年迄今也有 13.4% 跌幅。相較而言， S&P 500 過去 12 個月僅下跌 0.4%，今年迄今已上漲 10.7%，道指兩個時期分別漲幅為 0.8%、9.5%。