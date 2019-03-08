物價平穩 2月CPI年增率僅0.23%

主計總處今 (8) 日公布 2 月消費者物價指數 (CPI) 年增率僅 0.23%，7 大類中，即便是食物類漲幅最多，也只有 0.87%，若扣除蔬菜水果，CPI 漲 0.31%，再剔除能源後的核心 CPI，僅漲 0.30%，顯示物價相當平穩。

2 月 7 大類物價變動比較圖。(圖：主計總處提供)

可觀察到，七大類中食物類漲 0.87% 最多，主因是蛋類、乳類和水果分別上漲 18.88%、1.84% 和 1.11% 所致，不過，蔬菜下跌 8.62%，抵銷部分漲幅。

漲幅居次者是醫藥保健類漲 0.73%，主因掛號費和部分藥品價格調漲。

而捷運車票、行動電話和行動通訊費分別下跌 9.54%、8.39% 和 6.41%，使交通及通訊類跌 1.41%。

同時，在部分冬季服飾售價較去年同期優惠下，成衣價格下跌 2.02%，使衣著類跌 1.35%。

若按商品性質別觀察，商品類跌 0.10%，其中，非耐久性消費品 (含食物、能源等) 漲 0.42%，半耐久性消費品跌 0.79%，耐久性消費品跌 1.02%；另服務類漲 0.52%，其中外食費上漲 1.65%。

累計前 2 月 CPI 年增率 0.20%，而核心 CPI 漲 0.41%。

與其他鄰近國家 (地區) 相比，1 月我國 CPI 漲 0.18%，日本漲 0.2%，新加坡漲 0.4%，南韓漲 0.8%，中國大陸漲 1.7%、香港漲 2.4%。