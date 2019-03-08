中研院研究發現 避免攝取高糖 可降低罹患胰臟癌的風險

中央研究院基因體研究員李文華研究團隊最新發現，避免攝取「高糖」，可保護胰臟免於因代謝異常而造成損傷，降低罹患胰腺癌的風險。

「胰腺癌」初期症狀並不明顯，八成病患經確診後已是末期，其中可手術治療的病患只占二成；即便手術成功，也有近八成病患會再度復發或轉移。因此，若能進一步了解其生成機制，不僅能發展更有效的標靶藥物，還能達到預防效果。

研究團隊成員、基因體中心研究助技師胡春美表示，此次研究最大貢獻在證實糖代謝異常是導致胰腺癌的關鍵原因。

此次研究李文華團隊與臺大醫院張毓廷、章明珠和鄭永銘等醫師合作，採集、檢驗四種非癌細胞。分別為患糖尿病者未癌化正常胰臟組織、患糖尿病者鄰近胰臟小腸組織、未患糖尿病者未癌化正常胰臟組織、未患糖尿病者鄰近胰臟小腸組織。

結果顯示，KRAS 基因突變只發生在患糖尿病的胰腺癌患者正常胰臟細胞內，另三種組織則無此現象。胡春美表示，幾乎 94% 的胰腺癌病人檢體裡都能發現有致癌 KRAS 基因的突變。

因此，研究團隊推論，胰臟在執行代謝作用時出問題，才導致基因組受損，造成 KRAS 基因突變。為了證實此假設，研究團隊在正常的胰臟細胞中使用高濃度劑量的糖、蛋白質、以及脂肪類代謝的產物，結果顯示，只有糖會讓胰臟細胞產生基因變異。