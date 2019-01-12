〈觀察〉難見通膨也無通縮壓力 台灣物價陷入泥淖？

主計總處日前公布去年 12 月台灣消費者物價指數 (CPI) 轉負，是 14 個月來首見，而全年物價成長 1.35%，較原本估測的 1.43% 低，整體來看，台灣雖尚無通縮疑慮，但 CPI 年增率已近 8 年均低於 2%，導致外界常有「薪資停滯，導致物價上不去的負向循環」批評聲音，從學理來看，若今年經濟展望偏弱，可能影響廠商部份生產意願，再加上跨期替代效果下，造成消費遞延現象以及消費者比價行為更甚，使物價難成長的泥淖。

去年 12 月 CPI 年跌 0.05%，是 2017 年 10 月來首次轉為負成長，導致市場有通縮壓力的雜音，不過，目前來看應是短期因素，12 月物價負成長主要因國際油價走跌、菸稅漲價效應鈍化影響，僅解釋短期景氣波動。

實際上，12 月核心 CPI 年增率 0.67%，顯示物價仍是溫和穩定，沒有通縮疑慮，顯示暫無結構性問題。

然而，台灣負產出缺口仍在，抑制核心物價上漲，再加上輸入性通膨壓力減緩，可以預見今年物價漲幅將更趨緩。

台灣央行日前已預期今年物價漲幅會再降至 1.05%，而核心物價僅 0.93%。

對於通縮議題，主計總處曾說明，物價漲跌涉及許多因素，核心 CPI 年增率仍在正常波動區間，並未見到需求不振的現象。

以目前各機構預測今年經濟成長狀況，如央行預測 2019 GDP 為 2.33%，其中來自內需有 1.98%、來自民間消費 1.18%，此代表，在消費動能和內需溫和擴張下，物價展望平穩，惟成長動能並不強。

另一方面，以總合供需而言，薪資上升才有利物價上揚，然而實質經常性薪資倒退 17 年，去年前 11 月僅 38179 元，未超過 2001 年同期 38320 元的水準，其實難以看到通膨失控。