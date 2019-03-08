【華冠投顧】下修幅度再調整至半年線

華冠投顧 江志明分析師

今日重點股票

重點股票：2474 可成 (你出清了嗎？)

推薦個股：2404 漢唐

盤勢分析

大盤如前天預期修正至月線，修正過熱的盤勢，以停止類股輪漲的格局。

歐爸說過這是好事，類股輪漲的行情，多為一日行情，大家不容易賺到錢，今天的大跌會結束這樣的情形。

很慶幸我們避開了矽晶圓族群和被動元件族群，這樣我們就增加獲利的機會。

大盤上漲一千多點以來，日 KD 持續在高檔頓化，但因為頓化時間太久，所以大盤看來會修正時間會拉長，下修位買來到半年線 10400 點。

可成外資持續賣出，昨天的大量可能是中長期投資者出場，不可不小心，再次建議賣出！

類股表現

台股漲跌幅調成 10%，操作股票的模式也要隨之改變；要買在底部或下跌空間可以接受的價格，借用過去一位老老師的名言：” 山頂上玩，有誰能贏；底部進場，不贏也難！” 而且現在融資６成，維持率 130%；融資做多很容易就被追繳，所以操作上要有基本的主軸，同時不能追高。

如果長時間觀察大漲的股票，都是緩漲到急漲，從量小到量大，緩漲就是考驗耐心的時候，急漲、量大就是出股票的時候。

華冠投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 0009 號

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