【華冠投顧】LED曇花一現? 大盤震盪生技準備出頭

2019.03.08 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方結構看 10181，不破都先看多。

#盤勢分析

大盤今天跳空開低走低，早盤頗有殺短線融資的味道，昨天融資減少 7 億，今天看有沒有機會再續減，將短線浮額洗清的話，會有利指數在月線 (10208) 附近打短底後再攻，另外道瓊指數也回測了 02/06 高點支撐，這邊若能順利止跌，本週的『蹲』有機會帶來下週的『跳』，因此今天的融資狀況就是關鍵了，當然今天唯一的缺點就是殺盤量不足，就擔心短線洗出的融資不夠多而已，下週觀盤重點一樣看好 10181 不破各股找買點。

#類股方面，低基期的 LED 族群兩天的表現後只剩 4956 光鋐強勢整理，昨天縮然爆量但法人並沒有初或現象，缺點是年線反壓過近，而次強的 2340 光磊在昨天爆大量後今天呈線小跌，短線走弱，且昨天大量低點收破短線有套牢現象，提醒投資人多留意，而在生技族群今天部分小有表現，1795 美時、1786 科研收漲 3%、4123 晟德雖然只有漲 2% 但昨天的大量長上影線並沒有法人出貨現象，是可以留意追蹤的標的。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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