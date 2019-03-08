【華冠投顧】國巨，已具止跌之機。

週四，歐洲央行總裁德拉吉，宣佈下調經濟預測，且將推出新一輪的刺激方案，且承諾將利率續保持在低點。這造成週四，歐元兌美元出現重挫，由最高點 1.1209，降至 1.1185，跌幅高達 0.21%，美元往上急升。這使得週四，美股重挫！連續上揚足足二個月時間的道瓊指數，近期已具往下發展之機。預期美股未來一週，下方仍具空間，預期 03 道瓊，25133-24775 之區間為下方初步關卡。

另外，中美貿易協商已進入最後階段，下週是否將有一完美的結局？續觀察。

今日焦點鎖定，21:30 將出爐的美國 2 月份非農就業報告，市場預期增幅有可能降至半年來的新低，因近期勞工缺乏，金融市場趨緊，造成就業市場壓力。美國 2 月季調後非農就業人口變動，前值 30.4 萬人，本次預期值僅 18.5 萬，續關注。接下來本月 03/21，FOMC 利率決議的最終結果，是市場矚目的焦點，靜觀後續發展。

過去二個月美股已反應了貿易爭端達成協議之利多，未來中美若宣佈達成了貿易協定，股市是否將上演利多出盡走勢？這值得關注。

03 加權，續觀測 10220-10191 支撐區間是否撐得住？若遭摜破，則下行仍具空間。目前，已見摜破此區，已初見下殺之氣勢。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

於下方支撐區已止跌，短線上方暫觀測此目標區之反壓力道如何？





作者：華冠投顧 葉良超 分析師