美食-KY去年獲利減2成 創3年低點 每股擬配息5元

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 今 (7) 日公布去年財報，由於去年下半年有一次性外在因素衝擊中國市場業績，使全年稅後純益 16.68 億元，年減幅達 22%，每股純益 (EPS)9.26 元，低於過去 2 年水準均賺超過 1 個股本水準；美食董事會已決議每股擬配息 5 元，配息率近 54%，以今日收盤價 225.5 元計算，現金殖利率 2.2%。

就單季來看，美食去年第四季稅後純益 2.92 億元，創 2015 年第 3 季以來單季低點，EPS 1.62 元。

美食表示，去年第四季在美國市場持續展店，順利達成年底 55 店的目標，穩居華人烘焙領導品牌；而在中國，也積極結合美團點評、阿里巴巴等電商業者開拓客源；在台灣則有佩佩豬、懷舊便當等獨家商品來創造出差異化，有效引發社群討論。

美食同時公布 2 月合併營收為 17.66 億元，年減 11%，主要是反映今年節慶買氣提前在 1 月發酵；累計前 2 月合併營收 37.31 億元，年減 7.31%。

美食強調，相較數月前剛開始受外部因素衝擊，中國市場營運已大幅止穩改善，在今年的春節和情人節檔期，85 度 C 推出多檔新產品及行銷活動，買氣旺盛。