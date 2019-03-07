王品近百分百配息 現金股利4.5元 殖利率5.5%

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (7) 日公布去年財報，全年稅後純益 3.45 億元，年減 25.42%，每股純益(EPS)4.52 元，仍是過去 4 年來的次高表現，王品董事會也通過，擬配發每股現金股利 4.5 元，配息率達 99.56%，以今日收盤價 81.4 元計算，現金殖利率達 5.53%。

就單季來看，王品去年第 4 季稅後純益僅 4254 萬元，EPS 0.59 元，創 8 個季度以來低點。

王品說明，去年第 4 季獲利明顯下滑主要是因台灣「舒果新米蘭疏食」轉型、「ita 義塔料理餐廳」結束營運，一次性認列閉店損失約 1500 萬元．而在中國，因應日本料理市場較受歡迎，花癮 9 家門店有 3 家門店轉成海狸家和鮨鮮，也認列相關成本。

王品去年在兩岸共開出「青花驕」、「12MINI」、「禾樂」、「享鴨」，以及「舞漁」、「北島鮨鮮」和「就是川」等 7 個品牌，全年淨增加 18 家店至 438 家，提升營收年成長 3%，終結連 3 年下滑。

王品強調，新開品牌價格帶跨及平價至中高價位，顯示集團廚藝研發越來越成熟。

同時，因應市場趨勢，王品規畫餐期和用餐場域延伸，「Su/food」、「12MINI」和「青花驕」打破既定餐期，全時段供應餐點，其中，「12MINI」、「青花驕」開放午夜場宵夜時段，均有助提升整體來客。

而「Su/food」、「麻佬大」已開始與美食外送平台，推出外送服務。

展望今年，王品指出，預計今年在兩岸再新開立 1-2 個品牌為集團添成長動能，並不斷因應市場變化進行門店調，達成滾動式管理。

另一方面，王品看好，由於中國祭出刺激消費的擴張政策，有助於餐飲業發展，旗下在中國的品牌推「舞漁」、「北海鮨鮮」都發展不錯，其中「舞漁」4 家店均已獲利。