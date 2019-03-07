六角去年獲利創高 配息率超過100% 每股擬配4.5元股利

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (7) 日公布去年財報，全年稅後純益 1.67 億元，年增 0.43%，續創新高，每股純益(EPS)4.46 元則較去年同期 4.78 元少，六角董事會也通過，擬配息 4.5 元，配息率超過百分之百，以其今日收盤價計算，現金殖利率 5.4%。

而六角去年第 4 季稅後純益 5600 萬元，創單季次高，EPS 1.46 元。

六角表示，去年全球展店積極，旗下「Chatime 日出茶太」在印尼達成 200 店里程碑，在澳洲也成為當地唯一超越百店的手搖茶品牌，並領先亞洲餐飲品牌首位入駐巴黎羅浮宮，也已揮軍墨西哥、捷克、模里西斯等新興市場。

展望 2019 年，六角將延續展店動能，預期印尼總店數上看 300 家，澳洲有望達成 150 店，菲律賓也將步入百店行列，再加上與中國杭州瑞里股權戰略合作，上半年六角旗下全球店數可望突破 2500 家。

六角進一步說明，轉投資持有 60% 股權杭州瑞里今年仍著重旗下「黑瀧堂」和「果麥」茶飲品牌展店，為加強並開拓中國西南地區商機，將成立雲南昆明物流倉儲。

另一方面，六角持股 74% 的子公司王座國際，旗下四大餐食品牌在過去兩年大舉展店，已達一定經濟規模，今年「勝牛」將是展店重心。

除了展店動能，六角表示，在閉店費用已於去年全數提列後，後市獲利成長率可望將高於營收成長率。