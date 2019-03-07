【豐銀投顧】川金會破局 留意中美貿易戰

◆盤勢分析

據報載: 北韓領導人金正恩日前和美國總統川普在越南河內舉行的「川金二會」上不歡而散，引發外界憂慮是否再啟核武測試？南韓情報機構周二表示，北韓去年底停止運作寧邊原子能研究中心的 5 百萬瓦反應爐後，至今沒有再度運轉的跡象。不過該機構觀測到，北韓有修復位於東倉里的西海衛星發射基地的跡象。這個新聞出來之後，筆者有一股不安的感覺。因為川金會破局沒簽下任何協議，一般來說有相當大的與論壓力會落在中國身上，此話怎講？因為向來北韓就是中國的小老弟，對中國言聽計從。而過去北韓每每被美國或其他國家經濟制裁的時候，中國總是對北韓伸出援手。此番川金會破局，不少人認為是中國有背後搧動，但中國真有必要如此嗎？這還是未定之數，不過可以相見的是，川金會的破局，對接下來的「川習會」，可說是投下了一個變數。

為何筆者提醒大家要注意？因為接下來要登場的是川習會，而在這之前，市場普遍認為會有好結果，甚至在這二天，還有傳出中美貿易戰無限期停戰，一般認為是做好消息解讀。但 3/27 川習會在即，如果北韓的事不能趕快解決，或是釀成兩方的心結，那麼這一陣子的利多反映可能利多出盡，甚至全數成為泡沫，屆時豈不是要造成股市重挫？

再從筆者的「神奇動能」來看，從 2/26 爆出大量之後，就一直沒有再過前高了。也就是說到了此處量能無以為繼，但價格卻仍然高懸在高點，加上 5 日線與月線所形成的正乖離已經開始修正，短線上真的不宜再追高，這個看法我們在前天 3/5 的文章中就已提過，今天我們看法仍不變。未來幾日操作仍是要「宜短不宜長，宜低不宜高」，把握這原則相信此波的震盪應該不必太過擔心。至於想做波段長線股的人就必須先留意一下近期的盤勢，除非是很有把握的題材股，否則大部份的股票還是建議先停看聽，待一切情況明朗之後再決定也不遲。

豐銀投顧 李世新 分析師