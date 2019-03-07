【華冠投顧】盤後分析：果然賣壓再現

劉彥良 分析師

昨天指數上漲 51 點，但的看法是上攻無量、弱勢反彈，果然今天賣壓馬上就再出籠。從指數的角度來看收盤只下跌 45 點並不多，而成交量略放大至 1076 億元，但再仔細看，才發現殺得都是中小型股，上櫃指數開平走低重挫 1.5%，上市櫃合計下跌家數也來到 1137 家之多。

盤面最弱的族群就是昨日我請大家不要亂追的散熱模組，雙鴻 (3324) 直接殺到跌停、超眾 (6230) 大跌 9%、泰碩 (3338) 大跌 5%。

此外一些在前兩月漲多的個股也出現賣壓調節，如穩懋 (3105)、統新(6426)、上銀(2049) 等等，這些個股隨著本益比過高以及展覽已過，未來仍有修正空間。

指數不排除還會向下修正，投資朋友要小心的就是漲多股以及沒有實質業績的題材股，因為月底前要公告年報，甚至部分公司也會參加券商舉辦的法說會透露營運展望。

所以這邊還要不厭其煩地提醒投資朋友，本月份開始就是棄投機轉業績，同時再搭配法人籌碼來操作。節目中分享的永崴投控 (3712)、晟德(4123) 和宣德 (5457) 今天都再改寫波段新高，此外安集 (6477) 和寶一 (8222) 雖有拉回但仍是強勢整理型態，偏多看法不變。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。