台股盤前—歐洲央行下修經濟展望 美股連日走跌 指數面臨修正壓力

鉅亨網記者彭昱文 台北 2019年3月8號8點36分

美股受到歐洲央行 (ECB) 下修經濟成長及延遲升息影響，連 4 日走跌，道瓊跌逾 200 點，法人指出，台股近日呈現量縮整理，在國際股市走弱下，恐回檔修正幅度恐更加明顯。

歐洲央行延遲升息並向銀行提供新一輪低成本貸款，對經濟前景的悲觀預測加劇投資人對全球經濟成長放緩的疑慮，美股也受到影響，道瓊下挫逾 200 點或 0.78%，那指、費半跌逾 1%，標普也有 0.81% 的跌幅。

市場消息方面，蘋果 7 日公布最新的 200 大供應商名單，共有至少 46 家台廠入榜，新進榜台廠有和碩集團旗下復揚科技、金箭印刷、臻鼎科技、TPK-KY 子公司京嘉光電。

不過也有多家台廠遭移出蘋果前 200 大供應鏈名單，包含谷崧精密、臻鼎子公司鵬鼎國際、兆利科技、久威股份、新至陞、白金科技、建準電機、明安國際等廠商。

值得注意的是，鴻海旗下鴻騰精密，今年名稱未出現在蘋果前 200 大供應鏈名單內，不過依鴻騰去年登記在蘋果供應鏈名單中的地址查詢，仍在鴻海集團今年 35 個據點當中。

而日經報導，全球第 3 大的車用半導體大廠，日本瑞薩電子 (Renesas)，因應中國對汽車需求銳減造成晶片庫存過高的衝擊，計劃讓旗下 14 座工廠中的 13 座暫時停產，今年產量預計將比去年減少逾 1 成，國內相關供應鏈台積電、日月光及京元電等恐受衝擊。

另外，中天集團旗下合一生技與泉盛生物科技，雙方董事會決議透過換股方式合併，合併金額價值約 50 億元，合併後合一生技為存續公司，泉盛為消滅公司，合併後名稱為「合一生技股份有限公司」。

法人指出，大盤近日量能持續呈現萎縮，成交量均在 1000 億元左右，呈現震盪整理，在國際股市陷入修正，以及美中貿易協商未有明確進展下，回檔幅度恐加大，若跌破下檔空方防守，大盤可能會持續陷入整理格局。