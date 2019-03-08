【永豐期貨】台指選擇權盤前－跌落10日線下 台股收黑力守10300

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 61 點至 10261 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 50.68 點，電子期逆價差擴至 - 2.19 點，金融期逆價差擴至 - 2.99 點。現貨部分，三大法人賣超 49.39 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 711 口至 27641 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 576 口至 58793 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 54 口至 28528 口。

週三美光為首的晶片股走跌，美股呈現連三日收黑，科技股為主的 Nasdaq 跌幅逼近 1%，使週四台股開平後追價力道薄弱，加上美股電子盤及 A50 指數走低，11 點過後加權指數失守 5 日、10 日均線並擴大跌幅，所幸指數修正至 10300 附近出現低接買盤進駐，盤面上權值股跌多漲少，八大類股僅塑化類股收紅並上漲 0.79% 表現較佳，其餘皆收黑，終場加權指數下跌 45.47 點或 0.439%，收在 10311.68 點，成交量能 1080.01 億，較前一日增加 66.09 億。技術面觀察，週四日 K 開平走低失守短天期均線，MACD 轉為死亡交叉向下，KD 則持續偏空下行，加上美國股市及日韓股市都有轉弱跡象，台股需留意後續技術面修正賣壓，技術面維持區間震盪格局。

選擇權分析

週選擇權未平倉量部分，OI 最大量支撐壓力區由 10250~10500 點移至 10200~10300 點，壓力支撐同步向下移動。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.45 降至 1.36。此外，外資與自營商今日均呈現買 Put 賣 Call。整體選擇權籌碼面顯示為中性偏多架構略降溫。 (永豐期貨研調)



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