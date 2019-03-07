今年摺疊機滲透率仍低 研調估2021年有機會突破1%

今年 MWC 上，包括三星、華為等廠商，已展示折疊概念機種，研調機構 TrendForce 光電研究 (WitsView) 認為，這一、兩年摺疊式手機，應還處於了解市場反應與調整產品設計的階段，預計今年摺疊式手機占智慧型手機市場滲透率僅 0.1%，必須等更多面板供應商加入，及面板成本明顯改善後，2021 年摺疊手機滲透率才有機會突破 1%，並於 2022 年加速攀升至 3.4%。

WitsView 研究協理范博毓指出，三星與華為在產品設計上最明顯的不同是內摺或外摺的選擇，兩者各有優點，但離理想的目標仍有一段距離。WitsView 認為，較直觀的設計是外摺式，因不需要額外添加外螢幕，可於手機和平板電腦之間切換使用模式。

不過，范博毓表示，外摺式主要問題是，保護上蓋材料目前仍以塑膠基材為主，會有強度和耐刮性的疑慮，這可能也是三星選擇內摺設計的原因之一。但內摺技術難度遠高於外摺，因摺點彎折半徑小，在製程調整與材料的選用上要下很大的工夫，而三星在此方面擁有不少專利，使其在內摺設計上擁有一定的技術優勢。

另一方面，保護上蓋是否有機會重新擁抱超薄玻璃材料，仍需時間驗證。除需觀察材料規格持續進化的發展外，在智慧型手機市場中，消費者能否接納塑料式保護上蓋，也將是一大關鍵。

WitsView 指出，目前摺疊機處於開發初期，除高價位將直接影響滲透率成長外，摺疊手機為消費者帶來的附加價值仍不明確也是原因之一，未來應觀察廠商如何說服消費者，並透過軟體與使用介面的優化，整合摺疊機在硬體設計的特殊性，刺激銷售進一步成長。

待 2021 年 5G 將開始逐漸普及後，WitsView 認為，以摺疊式手機螢幕可大可小的優勢，有機會增進消費者在這類裝置的使用體驗，屆時在供給產能與技術上逐漸到位的摺疊式手機，也可望搭上換機風潮，開始拉高市場滲透率。

從面板供給端來看，現階段能穩定供應摺疊式面板的廠商不多。三星仰賴自家面板資源，供貨上不虞匱乏，華為則須仰賴中國面板廠，但規模可能仍受制技術與良率。其他手機品牌則受限缺乏穩定面板供貨，可能成為摺疊式手機發展初期較大的瓶頸點。

WitsView 觀察，目前對中國面板廠而言，柔性 AMOLED 面板仍處於起步階段，實質供給能力有限，產能規模約占全球 27%，短期內韓系廠商具有絕對優勢，不過，未來 2 至 3 年內，中國面板廠新增的柔性 AMOLED 面板產能將陸續進入投產，2020 年後，中國區的柔性 AMOLED 產能，將逐漸追上韓系面板廠的產能水準。

WitsView 認為，在供給增加且競爭力提升後，面板價格將有機會開始下滑。此外，中國手機品牌在全球市場能見度高，對 AMOLED 面板以及摺疊式手機的潛在需求大，未來對於去化中國面板廠產能將帶來一定助益。