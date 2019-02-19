美不動產商：去年越南豪宅飆漲17% 未來一年有望續升10%

美國不動產服務公司世邦魏理仕 (CBRE) 公布數據顯示，2018 年越南胡志明市高級住宅價格累計漲幅達到 17%，顯著高於普通住宅漲幅 1%，且其均價漲至每平方米 5518 美元。世邦魏理仕預計，未來一年內高級住宅有望延續漲勢，續漲近 10%。

世邦魏理仕公布數據顯示，2018 年越南高級住宅漲幅達到兩位數，顯著高於普通住宅，分析指出兩者的高度差距除了受海外投資者的強勁需求影響外，推動房價上漲的力量主要來自從中產過渡到富人群體的迅速成長。

富裕階級的高度成長持續帶動越南經濟成長加速。根據 Knight Frank 2017 年報告指出，2016 年越南淨資產高於 3000 萬美元的人口數在 10 年內便大幅成長 320%，增速超越中國和印度，位居世界第一，因此利好房地產行情，吸引海外投資人紛紛進駐。

除此之外，越南人通常透過房地產來累積財富，像是許多企業家在核心業務取得成功後都會將目光轉向房地產市場，本身房屋需求相對也較高。

實際上，與其他亞洲國家相比，胡志明市房價仍較為便宜。以一間位於市中心的胡志明市豪宅為例，其價格為每平方米 3000 至 6000 美元，相較於泰國的每平方米 7000 至 9000 美元，價差接近一倍。

世邦魏理仕認為，未來高級住宅將繼續維持其上漲態勢，有望在明年進一步上漲近 10%，達到每平方米 6000 美元左右。

關於買房，由於胡志明市房價為本幣計價，上漲空間仍較大，對於投資者來說，需要注意匯率貶值和槓桿損失，防止兩者壓制收益率。