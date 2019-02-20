〈房產〉北市豪宅交易量連2年成長 最熱區在大安區

根據內政部實價揭露資料統計，台北市總價 4000 萬元以上的房產交易，已出現連續 2 年成長，但增加幅度有收斂跡象，而住宅單價則是呈現持平盤整的狀況，漲跌幅都在 1% 以內。

台北市總價 4000 萬以上中高總價住宅近三年交易量變化，發現 2017 年較 2016 年大幅增加 21.6%，而 2018 年則較 2017 年同期僅小幅成長 1.4%，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，2016 年房地合一上路後，短線投資客退市，房市由自住客群為主力，交易量能欲大不易，因此，中高總價住宅也受影響，交易量縮，但在央行解除信用管制後，高成數、低利率的優惠房貸吸引有自住需求的民眾進場購屋，讓 2017 年交易量明顯回升，買氣延續至 2018 年。

不過，2018 年下半年受到國際政經情勢、國內選舉影響，房市買氣短暫觀望，房市呈小幅成長，市場豪宅交易復甦力道已不若前一年強勁。

進一步分析 2018 年台北市中高總價住宅交易熱區，謝志傑說明，大安區以占比 15.2% 位居第一，其次是中山區占比 14.0%，內湖區則以 12.4% 排名第三，三區交易量已占全台北市超過 4 成。

至於住宅單價變化，謝志傑指出，台北市中高總價住宅單價從 2016 年的 84.4 萬元小幅下跌至 2017 年的 84 萬元，跌幅 0.5%，2018 年微漲 0.4% 至每坪 84.2 萬元，房價呈現持平盤整的局面。

謝志傑指出，去年 11 月底九合一選舉結束，大選干擾解除後，民眾購屋步調轉趨積極，選前遞延、觀望的買氣回籠，回復房市正常供需狀況，根據永慶房仲網統計，台北市 4000 萬以上中高總價住宅潛在買氣也有增溫的跡象，點擊量與留言量都較選前增加 5% 左右，顯示選後民眾購屋信心回升，若價格認知取得共識，交易量可望擴大。