〈房產〉住展去年12月風向仍閃藍燈 今年來連5藍

代表北台灣新建案市況的住展風向球，2018 年 12 月總分為 31.7 分，比 11 月大增 4.5 分，對應燈號雖仍為藍燈，且連續 5 個月亮出藍燈，但好消息是距離黃藍燈的 32 分僅一步之遙，而風向球 6 項統計指標更全數上揚。

市調機構住展企研室經理何世昌指出，雖然 11 月底選後市況好轉，但買氣並非齊頭式上揚，未來仍不能夠太樂觀，預期今年 329 檔期才會看到新一波推案潮。

住展調查，北台灣 12 月預售屋推案量增至近 500 億元；其中，單一案量達 15 億以上的指標案為台北市大安區「敦南寓所」、新北市板橋「永雄卓閱」、桃市桃園「新捷市」、龜山「璽來登」與「鴻承根津苑」、竹市東區「幸福城邦 2 - 瑞典綠洲」等案。成屋供給量也同步上升，12 月新釋出的新成屋擴大至 500 多戶，而單一案量逾 15 億元以上的成屋指標案有台北市北投「裸心 - 納景」、新北市蘆洲「大和玉」、淡水「山舉目」等建案。

何世昌表示，雖然去年 12 月推案量呈現月增，但增幅並不如預期，推案量遜於去年 8-10 月，未出現爆量的盛況，顯示建商心態較外界預期得更冷靜，原因與選舉結果未出現重大有關。由於新竹以北縣市政治版圖沒什麼變化，市場缺乏激情，建商仍按表操課，預期今年 329 檔期才會看到新一波推案潮。

住展指出，在建案廣告量的部份，回升至約 1.75 萬批，差不多回到選前水位。議價率分數上升，代表建案賣價更硬，而買方砍價空間稍微縮小了。但相對卻有少數銷售期較長的舊建案、餘屋案，為求加快結案而破盤殺出，售價砍到見骨，例如內湖廠辦案打出「瑞光路 4 字頭」，遠低於同路段廠辦案 6 字頭行情；另士林社子地區住宅案強打「河岸景觀大戶 每坪 39 萬起」，創下北市目前線上銷售中建案的最低單價紀錄。

何世昌指出，值得注意的是選後北台灣投資性買盤似乎出現「南漂」到高雄的現象，高雄房市來自於北市的客源快速增加，包括京城 (2524-TW)、皇苑、麗晶、雄崗等高雄建商，以及南下推案的遠雄建設 (5522-TW)，紛紛將旗下建案廣告投放到北部，希望搶搭這波資金南漂的順風車。