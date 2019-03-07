受惠人民幣升值的汽電零組件股

【撰文／黃清照】

上證指數再創新高，指數站穩 3000 點之上，元大滬深正 2(00637L) 也在短短數個交易日內由 13.65 大漲到 17.16 元，波段漲幅 25% 左右，相當驚人。這也驗證我先前預告的上證指數一直是國際股市中最早跌、基期最低，將出現報復性反彈。

而大陸即將招開一年一度的兩會，在實現「六穩」的基調下，可望針對消費、 5G、汽車等重點產業祭出更多刺激政策，有利於提升市場風險偏好，並進一步為 A 股挹注漲升動能。端看陸股成分股中以創業板 > 中小板 > 大勢走向，這在多頭市場是很常見的現象，小股活蹦亂跳，大型股持穩向上。

錢進中國 人民幣不升反貶？

瑞銀根據 MSCI 調整 A 股權重預測，應有 670 億美元的流入 (約有 4500 億人民幣的資金流入)，資金外溢效益。外資在今年 A 股的管理規模有可能超出公募基金，變成一個最大的機構投資者，未來幾年外資在 A 股的影響力會越來越大。

所以，MSCI 調升權重將有利資本流入，但人民幣似乎不如市場預期仍引發拋壓，人民幣上周五跌逾 200 點破 6.7 元關口，市場推估美債收益率漲勢推動美元反彈，加上近期人民幣匯率指數走勢偏強，這些都會限制人民幣對美元的反彈空間；而中美即使達成協議，對匯率的影響其實並不明朗。也就是說強勢美元壓縮了人民幣升值空間，市場似乎偏向美元指數，但投資人請注意，大陸兩會對匯率的表述將是可關注的重點，且兩會的內容也將大大影響股市及匯市的走向。

整體來看我認為 3 月人民幣將走升，至少至簽完協議前，反而簽完可能利多出盡。

受惠人民幣升值的通路百貨及汽電零類股

我先前推薦人民幣升值的最大受惠股，100% 收人民幣的大洋 - KY(5907)，近期在外資追捧下，股價也突破了兩年的整理，創下三年來新高，這檔股票仍屬低估，拉回仍可留意。

這期我將特別介紹，還沒發動的低檔汽車零組件股，其中營收 50～60％收人民幣的胡連 (6279) 及 70％收人民幣廣華 (1338)，相信很多人一定會有疑問，中國車市短期應該仍處衰退態勢，那上游的零組件廠能討到什麼便宜？其實，汽車零組件廠並不會「完全的」受到車市走弱影響，關鍵在「滲透率」，並非全然靠銷量，可以看到 1、2 月許多零組件廠營收仍創新高，股價也走出一波行情，雖然二月回檔，但整體已有緩步走升的感覺。

加上近年來各大車廠積極發展 ADAS 並不會因此停止，相關零組件的應用增加使滲透率逐漸拉升，業績不至於惠有太大衝擊，為升 (2231) 上月底站上年線，內外資雙買超，股價拉回年線將是不錯的買點。

連接線束廠胡連今年並不看淡

車用連接器廠的胡連相對低檔，外資、內資在今年也轉為買超，終端客戶為大陸車廠，包括比亞迪、長安、吉利、奇瑞、江淮、長城等，幾乎囊括多數指標的自主品牌，只是除比亞迪與長安的車種滲透率過半外，其餘都還不高，因此換算連接器在中國車市的市占率僅約 5% 左右，成長潛力仍大。雖然胡連今年 1、2 月營收表現不強勁，但胡連已成為中華汽車旗下電動車 emoving 的馬達線束 tier1 獨家供應商，3 月開始出貨並認列營收，此組馬達線束是胡連與客戶協同開發出的新款、製造良率高，法人認為該產品線毛利率不錯，對胡連今年全年營收貢獻達 1％。

來源：《萬寶週刊》 1323 期

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