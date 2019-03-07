8兆人民幣鐵公基將引爆哪些股票？

【撰文／蔡明彰】

大陸現在正召開「兩會」，最重要的法案是通過「外商投資法」，顯示中國對外商全面開放市場的決心，尤其中美貿易談判經過近一年的紛爭可望落幕，中國必須結構性改革才能滿足川普總統的要求。

2018 年中國 GDP 只增長 6.6％創 28 年最低，可是身為經濟櫥窗的 A 股，全年重挫 20％暗示大陸實際經濟比表面更差。研判今年上半年可能連續揉底，GDP 進一步放緩到 6.3％，雖已出台一系列刺激措施但目前尚未見到效果，主因信心危機使民間投資低落。然而危機就是轉機，今年來 A 股強彈 20％於國際股市領先，又 MSCI 三階段調高 A 股權重，到 11 月調高至 20％，可以引入上百億元資金，A 股今年展望樂觀，下半年大陸 GDP 將會明顯反彈。

8 兆人民幣重磅登場

問題是中國要靠什麼重返增長軌道？唯有政府帶頭投資才是最快有效的方法。基礎建設增速從 2017 年的 21.1％滑落至 2018 上半年的 7.3％，主因上半年忙於降低地方政府債務風險，同時加強對基礎建設的品質監督。但下半年中美貿易戰風險升高，衝擊大陸出口及經濟成長，於是火速通過許多基礎建設，在 11 月約 30 天核准交通運輸方面，合計投資金額 1300 億人民幣。

在大陸官方引導下，2018 下半年投入基礎建設投資金額達 8.74 兆人民幣，改變 2014 年以來新高。通常基礎建設核准通過 GDP 不會成長，但金融市場會提前反應，等到基礎建設施工一大半進度，GDP 會上來但金融市場卻利多出盡。

近年來 A 股強彈有部分原因跌深反彈，中美貿易談判即將達成協議，但真正基本面原因是基礎建設帶動 GDP。這些重大「鐵公基」項目都會陸續於「兩會」結束後發包執行，當然會配合人行的降息降準的寬鬆資金環境，更重要放寬地方政府的信貸。

金屬股價大漲

現階段 A 股強彈正在反應下半年 GDP 增長，但究竟什麼金融市場正在反應基礎建設的推動？答案是基本金屬，今年來鈀金大漲 22％、鎳漲 21％、鐵礦砂漲 18％、銅漲 12％等。目前包括銅、鋁、鋅等金屬庫存處於多年低估水位，供應吃緊，若 8 兆人民幣的基礎建設推動下去，今明二年基本金屬將會供不應求，於是基本金屬、鋼鐵等產品報價現在就開始大漲。

來源：《萬寶週刊》 1323 期

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