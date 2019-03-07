晟德拚生技每股獲利王

【撰文／王榮旭】

美、中貿易紛爭可能暫時劃下句點，今年以來全球股市上漲提前反應，提防短線利多鈍化，生技今年以來表現強勢，與貿易戰關聯不高，原因在於浩鼎案無罪及生技獲利進入高成長階段，資金漸回流低基期生技，目前生技指數仍處於 6 年來的低檔區，回檔空間有限，今年起租稅天堂國家如開曼及英屬維京群島等，啟動新制不再歡迎紙上公司，要求需有實質經濟活動，否則可能撤銷登記，所以行政院正擬定「海外資金匯回管理運用及課稅條例」，規劃回台資金投入 5+2 產業，並享有優惠稅率，資金面對生技族群有利，今年生技利多連連，美時 (1795) 戒毒癮重磅藥獲美國上市許可，今年外資及本土投信法人聯手買超，推升股價大漲到 110 元，前期分析看好擁大併購題材的晟德 (4123) 籌碼也遭法人鎖定，線路與美時相似。

晟德耕耘轉投資收割

晟德定位在生技工業銀行，耕耘眾多生技轉投資成果顯現，去年 Q4 已完成交割轉讓部份澳優 (01717.HK) 持股，除可認列處分利益，若再加上澳優評價利益，去年 Q4 單季 EPS 可望超過 20 元，加計去年前 3Q EPS 6.45 元，推估去年全年 EPS 接近 3 個股本，今、明年旗下子公司東曜及加科思可能先後在海外掛牌，將透過最新會計公報 IFRS 依照公允價值衡量轉投資損益，並反應在損益上，另外，雖然不再合併澳優營收，但將依權益法認列獲利及評價利益，澳優自家品牌配方牛奶粉及羊奶粉銷售持續成長，已經連 10 季度發布盈利喜訊，在港掛牌股價走勢穩健，未來評價利益可望水漲船高，今年 1/2～3/4 外資默默買超逾 7087 張，比買超美時 6084 張還多，本月投信也加入買超晟德的行列，是否再次上演美時法人軋內資的模式？晟德已打出近 8 個月頭肩底，型態相當漂亮，EPS 能創新高，股價挑戰去年高點也不為過了。

來源：《萬寶週刊》 1323 期

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