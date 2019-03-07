兩會主導 陸股瘋牛行情誰受惠？

【撰文／張文赫】

八個月來的中美貿易戰中，美方已經對總值 2500 億美元的中國輸美產品徵收懲罰性關稅，中國則對包括美豆及其他大宗商品等在內總值 1100 億美元的美國商品祭出關稅反擊。這些行動掀起金融市場震蕩，擾亂製造業供應鏈，傷及美國農業出口，美中兩大世界經濟體大戰也對全球經濟帶來負面的影響，但雙方僵持八個月後，最終走出危機的跡象越來越明顯。

一開始多頭領頭羊由美股擔當，從本波低點 21712 漲到高點 26241，波段漲幅達 20.8％，漲多後開始震盪，而領頭羊轉到基期最低的陸股身上，中國股市量價俱揚，尤其短線漲幅更是驚人，顯示中國資金都已經回來了，再加上 MSCI 宣布將 A 股權重從 5％大幅提高至 20％，預估會有 670 億美元的流入，讓陸股再度展開瘋牛行情，台股連動的陸股 ETF 也跟著狂飆，滬深 300 正 2(00637L)、上證正 2(00633L)、國泰中國 A50(00636) 等都飆翻天，三大法人幾乎天天買超，但選對中國的個股更迷人，台股中甚麼股會受惠呢？

上期 1322 期赫然發現文章，我推薦楠梓電 (2316)，因持有陸股掛牌的滬電股份 (002463)13％，而滬電股份從 3.6 元漲到 11.75 元漲幅達 326％，其中潛在利益估達 14 元之高，股價創下 20.55 元波段新高，但仍遠低於每股淨值 31.52 元，還有哪些子公司在中國掛牌的個股有機會跟上瘋牛行情呢？

從附表來看，最簡單的分析，就是要與轉投資對公司影響力最大為首選，持股比例要高、股本小最具優勢，聯發科 (2454) 股本 159.2 億，持有匯鼎科技 15.9％；鴻海 (2317) 的股本 1386.3 億，持有 FII 85％，臻鼎 - KY(4958) 股本 80.5 億，持有鵬鼎 72.8％，但真的會有人因為目以子貴去買這些大股本的公司嗎？

燦星網高淨值低 P/B

燦星網 (4930) 主要透過香港三家控股公司 (香港福馳發展、香港僑民投資、香港優柏工業) 持有中國閩燦坤 (200512)，1994 年閩燦坤掛牌成為中國首家外資獨資上市公司，也是全中國首家、全亞洲最大的小家電生產基地，大家身邊的小家電非常多都出自閩燦坤之手。而中國兩會這次最大的計畫就是扶貧，也就是扶助貧窮的地區的民眾，使他們有基本的消費能力，透過社會政策或是政治政策讓他們脫貧後，最大的成長就是小型家電，而非奢侈品，閩燦坤的股價也從二月份的 2.6 元漲到昨天收盤的 3.18 元，當然燦星網是最直接的受惠者。

燦星網除了家電之外，旅遊事業也是重點之一，以提供網路服務為主，提供旅遊產品電子商務網路的整體解決方案，包括網站建置、網路環境系統整合、網站使用者介面設計、網頁程式開發解決方案及網路行銷等技術服務與諮詢；為全方位的旅遊資訊服務及交易平台。

燦星網淨值高達 29.1 元，股價淨值比不到 0.5 倍，如果虧損的公司談淨值就沒意義，公司去年第三季已經順利轉虧為盈，而燦坤 (2430) 持有 44.4％不能賣出，等於籌碼面也具有優勢，在陸股大漲下，底部放量拉出第一根長紅，有機會跟上陸股的漲幅。

亞翔卡位中國半導體 在手訂單暴表

中國一直以來都是半導體晶片的需求大國，但中國自產晶片製造企業卻無法滿足內部市場的需求，每年都要進口萬億金額的晶片。2017～2020 年中國半導體市場需求將由 2130 億美元提升至 2620 億美元，CAGR 提升至 7.15％，同時半導體自供率有望由 11.2％提升至 15％。但是，85％的需求依然依賴進口。但中國市場大環境又出現了新的變化，自中美關係緊張局面突顯，國產替代就越來越受關注，中國半導體勢必會加速進展，負責廠務建置的無塵室就能吃到商機。

來源：《萬寶週刊》 1323 期

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