仁寶日照居服與遠距系統 已有15個合作案例

近年，代工大廠仁寶 (2324-TW) 進軍長照科技領域，強攻成為長照智慧服務龍頭。自服務上線，已有近 100 家合作機構使用。超過 3500 位居服員透過「仁寶 i 照護 - 日照居服雲端系統」智慧配對，已服務 21000 名以上的長輩。

仁寶於 3 年前併購的勤立生物科技已於前年開始轉虧為盈，去年獲利更呈現 3 倍成長。透過試煉場域導入，領航智慧長照及遠距照護，改變全台城鄉照顧服務，讓銀髮照護生活更便利。

仁寶於去年更獲得經濟部工業局智慧城鄉補助計畫肯定，並受「亞洲 · 矽谷計畫執行中心」的特別邀請與各縣市政府、相關產業及新創團隊，以「台灣館」整體形象共同展出。仁寶 i 照護和愛糖寶產品結合人工智慧、發展「線上對話機器人」，有效減輕照顧人力；並導入物聯網技術和軟硬體整合，串聯社區、居家、長照機構和醫療院所的照護，節省適應不同系統所需的教育訓練和時間，進而提升行政作業效率及提高營運績效。

仁寶副總經理徐睿鈞表示，投入銀髮照護的過程，不僅要完整串接政府、長照機構、服務對象等，更需要深入了解偏鄉和遠距需求，維持人與人溝通，找尋出使用者的共同痛點，提供全面性的方案，讓照顧者與被照顧者獲得高品質的樂齡生活。

仁寶為了讓潛在合作夥伴深入了解仁寶 i 照護和愛糖寶兩套系統，將於展出期間策劃免費系列講座，請重量級講師帶領大家更加認識仁寶系統。