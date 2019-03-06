SSD出貨持續升溫 威剛看好市場需求 可望挹注營運表現

不受春節假期工作天數減少影響，記憶體模組大廠威剛科技 (3260) 公告 2 月營收達 20.45 億元，較 1 月僅略減 2.35%，其中固態硬碟 (SSD) 出貨持續升溫，單月產品營收與出貨量與 1 月相比不僅有增無減，產品營收更較去年同期大增 42.98%。威剛表示，隨著上游原廠 3D NAND Flash 晶片產出增加及單位成本下降，今年 NB 搭載 SSD 容量及市場滲透率將大幅提升，市場需求持續看俏，可望挹注公司營運表現。威剛提到，除了 SSD 產品營運表現穩健，威剛 2 月 DRAM 產品營收也突破淡季瓶頸，除了較 1 月成長 10.83%，也較去年同期成長 7.02%，因此帶動 2 月 DRAM 產品營收貢獻比重增加至 58.14%，非 DRAM 產品營收貢獻比重為 41.86%。累計今年前 2 月 DRAM 產品營收貢獻為 54.64%，非 DRAM 產品營收貢獻 45.36%。



展望記憶體市場，威剛指出雖然短期內 DRAM 與 NAND Flash 仍供過於求，但隨著第三季消費性電子產品新品上市，傳統旺季需求出籠，記憶體價格可望在下半年轉趨穩定。長期而言，則看好 5G、AI、物聯網及車用電子對記憶體的需求持續擴增，加上全球手機品牌的 5G 手機相繼問市，都將成為記憶體產業下一波成長新動能。

