威剛2018年合併營收314.48億元 DRAM產品營收創近八年新高

記憶體模組大廠威剛 (3260)2018 年全年合併營收達 314.48 億元，受惠 2018 年 DRAM 產業供需健康，價格走勢相對穩定，全年 DRAM 產品營收較前一年成長 11.67%、達 194.27 億元，為近八年來新高。2018 年 DRAM 產品對公司整體營收貢獻比重也較前一年成長近 8 個百分點達 61.78%；非 DRAM 產品對整體營收貢獻比重為 38.22%。受國際客戶與通路的聖誕假期與年底結帳影響，威剛 2018 年 12 月合併營收 20.84 億元，較前一個月下滑 10.53%。累計去年第四季合併營收為 68.09 億元，單季 DRAM 產品營收貢獻比重 54.75%，非 DRAM 產品營收貢獻比重 45.25%。



展望 2019 年記憶體市況，威剛表示，第一季因 CPU 缺貨影響，DRAM 需求轉淡，但隨著缺貨情勢逐步緩解，自第二季開始 DRAM 需求可望好轉。公司也持續看好 NAND Flash 價格修正後，可刺激終端產品搭載容量成長及提升 SSD 市場滲透率。



威剛董事長陳立白強調，過去兩年記憶體產業走過有史以來最長多頭行情，但公司營運發展並未就此滿足，2017 年及 2018 年不僅加速推進研發投資，更積極布局新興事業，為公司長遠營運奠定強韌和高毛利的根基。與公司本業記憶體相輔相成的電競、工控、車載應用及電動車馬達等新事業，在技術團隊、產品送樣認證陸續到位後，預計今年下半年開始，新事業訂單可望逐季發酵，於未來 1~2 年內邁入收割期，穩步墊高公司營運績效。