威剛搶攻電競周邊商機 今年DRAM市況略穩於NAND

電競無疑是持續快速成長的明星產業之一，看好此趨勢下周邊商品的銷售商機，記憶體模組廠威剛 (3260) 宣布旗下電競品牌 XPG，推出全新 EMIX H20 電競耳機；而展望 2019 年記憶體產業市況，威剛日前預期，DRAM 相較 NAND 穩健。威剛提到，近年來玩家日趨追求高質量遊戲體驗，對周邊配備也越發講究，但在市場上找到一副品質及價格兼具高性價比耳機卻不容易，XPG 有鑑於此推出 EMIX H20 電競耳機，內建虛擬 7.1 聲道環繞技術幫助玩家精準聽音辨位，50mm 驅動單體更是可帶來多層次震撼音效，力求讓玩家超值享受身歷其境實戰體驗。



就今年記憶體市況，威剛先前曾預期，DRAM 供需仍將維持穩定，NAND Flash 價格跌勢則恐不輸去年；受惠於資料中心、手機、物聯網與車用電子等驅動下，今年 DRAM 市況會比 NAND 穩健一些。