威剛2024年營收400億元創14年來新高 年增 18.81%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-07 17:27

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記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (7) 日公布去年 12 月營收 28.87 億元，月減 17.35%，年減 8.2%，第四季營收 97.91 億元，季增 4.17%，年減 11.18%，累計 2024 全年營收 400.37 億元，年增 18.81%，一舉創下 14 年來新高紀錄。

回顧 2024 年，董事長陳立白表示，去年全球通膨效應讓消費性需求復甦不如預期，但公司仍積極擴大全球通路觸角，搭配靈活的庫存管理策略，一路推升公司全年營收表現再攀佳績。

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以產品結構而言，2024 年威剛兩大產品線 DRAM 模組與 SSD 的營收都較 2023 年成長逾兩位數。DRAM 模組營收年增 17.52%、達 188.2 億元，創下近 6 年來高點，占全年營收比重 47%；SSD 營收總計 121.83 億元也創下歷史次高，年增 14.07%，占比 30.43%；記憶卡、隨身碟與其它產品比重為 22.57%。