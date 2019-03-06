打亞洲盃、發展金融科技 元大金招募20名儲備幹部

金融業打亞洲盃，金融科技發展日新月異，今年元大金 (2885) 徵才主軸瞄準高階儲備幹部(MA)，準備招募 20 名，類別包括投資銀行、金融交易、法金業務、經營管理、數位金融，以及新增金融風險管理等六大類職務，目前金控海外據點包括韓國、香港、泰國、上海、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨等，現階段 50% 海外據點都有儲備幹部派駐。元大金自 2008～2009 年開始招募 MA，2010～2013 年因合併關係，停招了四年，在 2014 年又重啟招募動作，迄今總計招募了 100 名 MA，目前仍有將近 50 名在金控集團內部各個事業體服務，當中金控 3 名、證券 30 名、銀行 13 名、期貨 2 名、投顧 1 名。



迎接數位金融時代來臨，元大金 MA 鎖定生力軍，包括投資銀行、金融交易、法金業務、經營管理、數位金融，以及風險管理等六大類職務，MA 專案為儲備幹部規畫 2 年半的培訓課程，通過部門歷練及專案執行，累積實務經驗，表現突出 MA 有機會派駐海外。



元大金旗下元大銀完成大眾銀整併作業，總資產突破 1.25 兆元，去年稅後淨利 85.96 億元，較前年 67.37 億元，年增率 27%，每股盈餘 1.16 元；至於，元大證去年稅後淨利 88.88 億元，年增率 8.8%，每股盈餘 1.64 元，確定證券、銀行獲利雙引擎，累計全年稅後淨利 186.68 億元，年增率 15.2%，創下金控成立以來新高，每股盈餘 1.59 元。