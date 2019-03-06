中國「優異時代」將告終 經濟學家：未來十年內GDP恐降至2%

即使經濟成長趨緩，相較於其他新興經濟體，中國的表現仍屬強勁；不過，經濟學家預估，中國的「優異時代」正在結束，未來 10 年內，其國內生產毛額 (GDP) 年增率，可能會降至 2%。

中國國務院總理李克強日前發表政府工作報告，稱 2019 年 GDP 年增率目標為 6.0% 至 6.5% 區間 (低於 2018 年的 6.6%)，且中國將面臨更多、更大的風險和挑戰，「要做好打硬仗的充分準備」。

根據 CNBC 報導，凱投宏觀 (Capital Economics) 首席亞洲經濟學家 Mark Williams 認為，在新興市場當中，屬於中國的「優異時代」正在結束，未來 10 年內，中國 GDP 將一路從 6.0% 到 6.5% 區間，下修至 2%。

受過去「一胎化」政策影響，中國的勞動人口，正持續縮減；凱投宏觀報告指出，到 2030 年，勞動力萎縮的情形，恐使中國 GDP 年增率減少約 0.5%。

凱投宏觀報告稱，中國的勞動人口，目前正以每年 0.2% 的幅度下滑；2018 年，中國新生兒人數，僅約 1500 萬，年減 12%，較 2015 年的官方預測值，少了近 3 分之 1。

除勞動人口萎縮外，中國的債務問題，也令人憂心；凱投宏觀中國經濟學家 Julian Evans-Pritchard 說，不良貸款導致公司和家庭債務持續攀升，雖然官方試圖控制，但成效不彰。

Evans-Pritchard 示警，為了購買土地而大量貸款的房地產開發商，是主要風險來源。