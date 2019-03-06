〈科創板近了〉科創板5月底準備就緒 上交所目前暫未收到任何上市申請

上海證券交易所 3 月 5 日表示，科創板交易系統正在加速修改調整中，計劃將於 3 月底進行全產業全市場聯合測試，預估 5 月底準備就緒。依照上交所規劃來看，一旦中國證監會同意，最快 6 月份科創板就能正式推出。

上交所表示，在中國證監會的統籌下，系統重大改革工程已進入最後衝刺階段。制度規則方面，目前交易所負責層面的 6 項配套規則和 6 項指引已正式發布，根據「急用先行」原則，上交所將繼續公布發行承銷業務規範、重大資產重組實施細則等相關配套法令。

圖: 中金公司, 科創板上市審核流程

企業申報方面，上交所表示目前尚未收到科創板企業的申報文件，也沒有市場所謂的「首批企業名單」，發行人及保薦機構可根據相關規則積極準備申報事宜。

至於哪一類企業能優先推薦，一是符合中國國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業；二是新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業的科技創新企業；三為互聯網、大數據、雲計算、AI 和製造業深度融合的科技創新企業。

上交所指出，作為中國資本市場近期的一項重大改革措施，設立科創板並試點註冊制已成為今年兩會熱議的焦點。

而中國證監會主席易會滿則表達，將科創板的餅逐步擴大對中國資本市場是有利的。設立科創板並試點註冊制是一項長期的系統性工程，由於沒有先例可循，因此科創板未來在運作初期以穩為主。同時，未來科創板如何和其它中國資本市場磨合、防止科創板大起大落，及如何防範與控制重大風險等一系列問題都需要謹慎因應。