三大因素激勵陸股 分析師：漲勢如失速列車

2 月陸股表現亮眼，3 月依舊強勁；分析師認為，貿易談判前景樂觀、政策帶動資金回流，以及 MSCI 大幅提高 A 股在其全球基準指數中的權重等 3 大因素，讓陸股漲勢不墜，猶如「失速列車」。

今 (4) 日收盤，上證指數報 3027.58 點，漲 1.12%；深證成指報 9384.42 點，漲 2.36%；創業板指報 1619.71 點，漲 3.31%。

海通國際證券集團投資策略執行總監 Kevin Leung 在接受 CNBC 採訪時表示，近期陸股強勁反彈，主要受惠於以下 3 大因素。

首先，投資人對美中貿易談判前景，抱持比過去更樂觀的態度，「就算情況沒好轉，至少不會變得更糟。」

據傳美中兩國已接近達成貿易協議狀態，若北京當局願意承諾，加強保護智慧財產權、大量購買美國商品，並降低關稅及相關限制，美方就可能取消去年以來，對中國輸美商品加徵的大部分關稅。

其次，北京當局正在推動有利其貨幣、股市及實體經濟的政策，且近期資金持續回流中國股市，「這會帶動更多資金流入」。

再者，MSCI 日前宣布，將大幅提高 A 股在其全球指數中的權重，分 3 階段，由 5% 擴增至 20%，並首度納入創業板股票，「此舉可望吸引更多外資，進入中國股市。」

交通銀行研究部門主管 Hong Hao 形容，陸股漲勢強勁，資金持續流入，「就像 1 輛難以阻擋的失速列車」。

但 Hong Hao 亦示警，中國房地產泡沫化「極為明顯」，就該國平均可支配所得來看，其房地產價格，「可能是世界上最高的」，房地產是中國的重點產業之一，若發展良好，有助提振經濟；但從當前情勢來看，儘管股市大漲，其經濟基本面仍偏弱。