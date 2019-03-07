中國發改委：今年將大力刺激消費及改善企業經商環境

中國消費成長逐年下滑，如何穩定今年中國消費力道，中國發改委副主任寧吉喆提到今年將從四方向刺激消費，首先落實促進消費的政策，這其中包括促進汽車消費、家電消費、綠色消費、信息消費、養老服務、體育賽事等。

圖: 中國統計局

第二則是增強民眾消費能力，除了減稅降費外，也會從增加收入著手。今年將推出專業技能人才、新型職業農民、科研人員等重點族群的增加收入計劃，為期三年。

第三，將擴大重點消費領域的優惠政策，包括推動老舊汽車報廢更新，繼續執行新能源汽車購置政策，加速展開 5G 商用部署，鼓勵綠色家電等。此外，遊旅、電影、文化、體育等領域也都是在刺激消費的範圍之內。

最後，則是改善市場消費環境，利用多種管道增加優質產品和服務的供應。

改善企業環境面

除了個人方面的奬勵規劃外，企業經濟環境的改善也是穩定中國經濟成長的另一個重要方向。對此中國發改委副主任連維良表示，今年中國政府將持續推動國營企業產權制度改革，並逐步降低國營企業在特定開放產業的影響性。同時，在擴大國企混改方面，今年將推出第四批 100 家以上的混改試點。

至於在促進外商投資方面，中國發改委正在會同相關部門針對外商投資流程進行簡化等管理程序商討。目前，中國已經核准瀋陽華晨 BMW、上海特斯拉、惠州巴斯夫、惠州中海殼牌、西安三星 DRAM 等重大外商投資項目。接下來將在新能源、先進製造及石化、電子信息等領域開放外資，並給予土地、電力等援助，加速環評審核進度。

而在協助民間企業發展方面，今年中國發改委將從三方向著手，第一是全力落實減稅降費政策，今年將減稅降費人民幣 2 兆元；第二是協助民間企業，特別是中小型企業，改善企業流動性，解決融資困難，與融資成本高的問題；最後是營造更好的經商環境，保護民間企業權益，包括財產權和智慧財產權。

