台股2月狂飆加持 京城銀單月EPS 0.55元 年增逾7成

2 月受惠台股交易回溫帶動投資收益增加，京城銀 (2809-TW) 自結 2 月稅後純益 6.29 億元，年增 70.5%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.55 元，年增 71.9%；累計今 (2019) 年前 2 月合併稅後純益達 12.8 億元，EPS 達 1.12 元，年成長 55.6%。

台股 2 月大漲 456 點、漲幅達 4.6%，是 2015 年以來單月最大漲幅，也成了京城銀 2 月獲利亮眼的主因，京城銀表示，雖然 2 月有農曆新年使得工作天數減少，影響利息及手續費收益，不過，台股 2 月回溫，帶動投資收益增加，挹注單月獲利，加上深耕既有企金客戶經營、強化利基型業務推展等策略，旗下各業務皆保持穩健，帶動稅後純益逆勢年增超過 7 成。

截至 2 月底，京城銀整體逾期放款比率 0.02%、逾期放款覆蓋率 6978.51%、全體放款覆蓋率 1.61%。

京城銀表示，看準全球跨境購物商機，西聯匯款 (Western Union) 近日宣布與知名購物網站亞馬遜合作提供支付服務，現在消費者只要點選亞馬遜結帳頁面上的 PayCode 後，在下單後的 72 小時內帶著 PayCode 前往京城銀行支付款項即可完成網購流程。

京城銀進一步指出，公司自 2006 年起便與西聯匯款合作，是西聯匯款目前在國內唯一合作的銀行，由於西聯匯款具有 24 小時的全球匯款服務，能有效縮短收款時間、匯款手續簡便，將有助於擴大京城銀全行金融服務範疇，未來亦將結合本身金融專業及業務優勢，推廣西聯匯款服務，並強化資安及數位金融服務系統，全面朝向金融服務數位化目標前進，進一步增進客戶對京城銀的認同感與黏著度。

此外，雖然京城銀去年獲利衰退，但因考量公司營運資金充沛與財務體質健全，經董事會決議 2018 年擬配發每股 1.5 元現金股利，以期將經營成果與全體股東共享。