〈房產〉台北京華城採全區標售 無底價3/29重新開標

在台北股市重登萬點之上，且美中貿易戰趨於緩和同時，堪稱台北史上總價最高的標售案的「京華城」標售，將捲土重來在 3 月 29 日重新開標，在本次重新啟動的標售中，保留全區 4986.71 坪標售方案、並取消分區標售方案，也先公布底價。

台北京華城地產標案在去年 12 月 12 日開國際標標售，底價為 380 億元，但以無人投標而以流標收場，承辦的戴德梁行在今年新一輪的招標中指出，相關的投標條件已經更動，取消去年底招標時以全區以或分 A、B、C、D 招標的並行方案，只保留了全區 4986.71 坪標售方案。

同時，台北京華城在標售案在去年底的標售中公布底價為 380 億元，但今年 3 月底的招標並不預先公開底價，戴德梁行表示，全案將由京華城方面在 3 月 22 日前將標售底價以信封密封後交給戴德梁行保管，且戴德梁行在 3 月 29 日開標現場開啟信封且公布標售底價後，再進行開啟已投遞的投標封等開標相關作業。

同時，決標原則以投標金額高於或等於標售底價的最高價者為得標人，如果所有投標金額皆未達標售底價，則取前三順位與委託業主進行協議。買方而言此種方式雖然未能於開標日前先得知標售底價，但因為填寫的投標金額沒有高低的限制及罰則，完全憑藉投標人對於台灣產業未來翻轉的機會時點，做出自主判斷填具投標金額，同時也增加投資人參與的靈活尺度。

將在 3 月 29 日重新開標的台北京華城，全區基地面積共 4986.71 坪，土地使用分區為商三，容積率 560%、建蔽率 65%，標售底價為 380 億元，基地現況為造型特殊的球體購物中心京華城，總建築面積為 6 萬 2442 坪，建築規劃為地上 12 層、地下 8 層。

戴德梁行指出，有關台北京華城爭取容積率恢復 678.91% 及現有承租客戶喜滿客影城的優先商議租約的權利兩事項，都取消對於買方的罰則，改採與買方自由約定的方式。

由於原建造執照記載容積率為 678.91%，委託業主現已提出行政訴訟將現有 560% 容積率恢復為 678.91%，就容積率增加，投資人得選擇在確定取得增加且即可使用的容積率時，針對增加的容積率由委託業主以半買半相送的優惠價格售予買方。或投資人於投標時也可聲明放棄爭取恢復容積率為 678.91% 的機會，且無須另再支付任何費用。