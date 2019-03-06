十億日圓交保 日產前董座高恩：這些犯罪指控「毫無根據」

根據《彭博社》報導，日產汽車 (Nissan) 前董事長高恩，因涉嫌低報薪酬、挪用公款，去年 11 月遭東京地檢特搜部逮捕；昨 (5) 日，東京地方法院裁定，同意高恩交保，保釋金高達 10 億日圓；高恩今 (6) 日籌足現金、重獲自由，並透過聲明表示，與犯罪相關的各項指控「毫無根據」。

高恩週三步出拘留所時，戴著帽子和口罩，身穿工人制服及反光背心，搭乘白色麵包車離去；高恩在一份聲明中強調，他是無辜的，對於這些毫無根據的犯罪指控，他在案件審理過程中，全力為自己辯護。

高恩獲准交保。(圖：AFP)

高恩的前兩次保釋申請，都被法院駁回，後來高恩聘請有「無罪承包人」之稱的律師弘中惇一郎，改變辯護策略，才獲得交保；自去年 11 月被捕以來，高恩已被拘留了 108 天。

東京地方法院昨日裁定，高恩銷毀證據及逃亡的可能性不大，准予交保；雖然檢方立即提出抗告，仍被駁回。

在本次保釋申請中，為確保沒有逃亡之虞，高恩同意接受監視器監控；弘中惇一郎對媒體說明，將於高恩東京住處入口，裝設監視器，避免高恩和案件調查相關人員接觸。

2010 至 2014 年度，高恩的薪資共計達 99 億 9800 萬日圓，但他涉嫌與日產汽車代表董事凱利 (Greg Kelly) 共謀，僅在有價證券報告書，登載約 49 億 8700 萬日圓的薪資。