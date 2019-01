Type C 需求大爆發,但目前依舊圍繞在筆電以及智慧型手機,但專家認為,接下來 Type C 發展動能,除了來自統一的充電規格外,導入車用市場將會是為 Type C 帶來爆發性成長。

目前 Type C 使用量最大的市場集中在智慧手機,平板和筆記型電腦,,目前筆電 Type-C 滲透率約 73%,預計到 2021 年滲透率可達到 100%,而智慧型手機則目前約 29%,也象徵還有龐大的潛在商機。

不過,隨著影音串流、數據傳輸等需求激增,Type C 未來應用範圍還將更廣,包含汽車,VR/AR,電視等都將會使用 Type C。

其中車用方面,專家認為,預計今年起至 2022 年之間,車廠就會逐步導入 Type-C 規格,將成為未來最大的成長機會,預計到 2025 年,Type-C 在車用電子的市場規模將突破 1 億美元。

根據 IHS 研調數據顯示,全球 USB Type-C 去年出貨僅 20 億顆出頭,但到今年已經來到 30 多億顆,明年出貨量更將突破 40 億顆大關,2021 年則將達 50 億顆。