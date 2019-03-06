美股盤後 — 中國降GDP目標+市場靜待貿易協議細節 美股四大指數收低

由於中國將經濟成長目標降到 6.5% 以下、市場靜待美中貿易協議進一步消息，與樂觀的美國經濟數據，促使週二 (5 日) 美股四大指數小幅收低，標普 500 指數再度落至關鍵阻力位 2800 以下，奇異拖累工業股重挫，台股 ADR 方面僅台積電 ADR 收跌。

週二 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 13.02 點，或 0.05%，收 25806.63 點。

標普 500 指數下跌 3.16 點，或 0.11%，收 2789.65 點。

那斯達克指數下跌 1.21 點，或 0.02%，收 7576.36 點。

費城半導體指數下跌 6.35 點，或 0.47%，收 1356.90 點。

標普 11 個板塊僅 3 個板塊上升，電信業務、房地產與非日常生活消費品板塊領漲，工業、材料與金融板塊領跌。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。臉書 (FB-US) 上漲 2.32%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.37%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.93%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.22%。

蘋果螢幕供應商康寧表示，正著手研發可摺疊玻璃，未來有望超越三星、華為耐磨性不佳的塑膠製可折疊螢幕。

不堪盜賣假帳號的影響，臉書一狀告上美國聯邦法院，指控四家中國企業散布不實訊息與詐欺等違法事項，儼然已觸犯《美國商標法》。

亞馬遜正在與墨西哥央行合作開發行動支付系統，消費者將能透過 QR 碼支付線上購物。

半導體類股下滑，威騰電子 (WDC-US) 重挫 3.55%；美光 (MU-US) 下跌 2.61%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.77%；Intel (INTC-US) 下跌 0.48%；Nvidia (NVDA-US) 下滑 0.17%。

金融股方面。花旗 (C-US) 下跌 1.29%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.44%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 0.24%；高盛 (GS-US) 上漲 0.01%。

台股 ADR 僅台積電 ADR (TSM-US) 走跌 (0.31%)。聯電 ADR (UMC-US) 領漲 2.15%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.27%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

奇異週二股價暴跌，拖累工業股。(圖：AFP)

企業消息方面，奇異週二股價暴跌，拖累工業股。奇異 (GE-US) 執行長 Larry Culp 表示，今 (2019) 年工業業務將出現負現金流，該公司股價聞訊跳水，跌幅達 4.72%，收每股 9.89 美元。

特斯拉近日利空消息不斷，特斯拉 (TSLA-US) 週二股價重挫 3.09%，由於標識不當等多項違規，中國海關當局已扣押 1600 輛特斯拉 Model 3，同時，巴克萊銀行 (Barclays) 下修該公司目標股價。

華爾街分析

近期傳出美中貿易協議即將達成，中國商務部長鍾山週二表示，兩國磋商過程艱辛，經過 90 天的磋商，已取得階段性重要成果，但對達成協議持保留態度，認為雙方還需共同努力。

中國將經濟成長目標降到 6.5% 以下，但美國樂觀的經濟數據出爐。美國 2 月服務業增長加速，12 月新屋銷售反彈至七個月高位，緩解美國經濟放緩的擔憂，支撐市場信心，週二美股四大指數小幅收低。

儘管標準普爾 500 指數難以維持在 2800 點關鍵阻力點以上，Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示，看到市場現在暫停，而非大幅拋售的現象是令人鼓舞的。

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示：「市場已經定價了很多好消息，我認為現在報酬率正在趨緩，反映出市場需要看到後續行動，需要了解美中貿易協議的細節，需要更多的保證，聯準會 (Fed) 不會再次改變貨幣政策路徑。」